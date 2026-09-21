 Scandal înainte de nunta lui Valerie Lungu. Mama influenceriței a izbucnit: „A venit mesajul acela ca un boom pe mine”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Scandal înainte de nunta lui Valerie Lungu. Mama influenceriței a izbucnit: „A venit mesajul acela ca un boom pe mine”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Mama lui Valerie Lungu, Victoria Lungu, a izbucnit și a vorbit despre relația cu fiica sa. Aceasta a dezvăluit și modul în care a fost invitată la nunta fiicei sale, susținând că a fost extrem de nepotrivit ceea ce s-a întâmplat.

Valerie Lungu si mama ei, Victoria Lungu.
Valerie Lungu si mama ei, Victoria Lungu. Foto: Instagram/ captură TikTok

Victoria Lungu este o cunoscută cântăreață de muzică populară din Republica Moldova. Aceasta a rupt tăcerea cu privire la relația dintre ea și fiica ei, concurentă „Asia Express”. Invitația la nuntă a reprezentat un subiect tensionat.

Mama lui Valerie Lungu, despre invitația primită la nuntă

Între Valerie Lungu și mama sa au existat mai multe momente tensionate. Recent, Victoria Lungu a izbucnit și a dat de înțeles că neînțelegerile dintre cele două continuă. De asemenea, aceasta s-a arătat revoltată de modul în care Valerie Lungu a invitat-o la nunta pe care o va avea cu Alex Gîlcă. Artista susține că nu a fost nici măcar sunată, ci a primit un mesaj pe WhatsApp.

„A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe Whastapp, scris cu ChatGPT: “dragă... te invităm... mulțumim”. Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe Whatsapp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat într-o intervenție avută pentru Radio Noroc.

În același timp, cântăreața a lăsat de înțeles că între ele încă există tensiuni și a făcut pe rețelele de socializare o postare în acest sens. Victoria Lungu a susținut că dacă nu există respect între părinte și copil, atunci nu mai există nici sprijin.

„Văd mesaje în care scrie: eu am blocat-o pe mama, nu mai vorbesc cu mama. Stai și te gândești, oare de ce ar trebui să mai faci copii din momentul în care nu mai ai niciun respect. Tu l-ai făcut și ce... îți aparține ție? Dacă tu ai făcut copilul și copilul nu te mai respectă, de ce ar trebui tu să îi dai ceva? Dacă mama ta nu are nicio însemnătate pentru tine, de ce mama este obligată să te crească?”, a declarat, pe TikTok, Victoria Lungu.

Victoria Lungu a vorbit despre fiica ei

Între timp, Victoria Lungu a fost invitată la emisiunea „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță la Kanal D2, acolo unde și-a deschis sufletul. Artista susține că a trecut prin momente grele tocmai pentru a-și proteja fiica.

„Îmi dau seama că sunt lecții pe care, de fapt, eu trebuia să le trec, nu trebuia să le treacă Valeria. Dar pentru că a fost alături de mine și a fost copilul meu, le-a văzut și le-a trăit”, a mărturisit Victoria Lungu.

În același timp, mama influenceriței nu ține ranchiună și s-a declarat mândră de Valerie. „Pentru mine este cea mai mare bucurie și cel mai mare noroc să fiu mama Valeriei! Cumva m-am uitat mereu în oglindă și am spus că vreau să fie nu copia mea, dar să fie puterea mea”.

Valerie Lungu se mărită

În această vară, Valerie Lungu a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Alex Gîlcă. Influencerița a menționat recent faptul că nu va dezvălui detalii despre nunta ei, iar evenimentul va avea loc în altă țară. Cei doi au optat, în același timp, pentru un eveniment restrâns, cu doar 30 de participanți. Alături de ei vor fi doar familia și prietenii cei mai apropiați. 

De asemenea, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fugit împreună pe Drumul Mătăsii în cadrul emisiunii „Asia Express”. Cei doi au fost criticați dur de Maurice Munteanu. Se pare că între influenceriță au rămas câteva lucruri nerezolvate de pe vremea când Valerie a participat la „Bravo, ai stil”.

Ghid de cumpărături

Cindy Crawford, Rande Gerber, Kaia Gerber and Presley Gerber at Sister Cities Screening jpeg
FotoCum a fost surprins fiul lui Cindy Crawford, înainte să moară. Ultimele fotografii cu Presley Walker Gerber în viață Vedete internaționale
banner nicusor dan jpg
#Exclusiv Click!
Atenție la gafe! Reacția stiliștilor după ce Nicușor Dan și-a așezat șosetele la summitul din Ucraina: „E inacceptabil!” Vedete românești
image
Care a fost ultima discuție dintre Nicu și Nicolae Ceaușescu și ce relație aveau adevarul.ro
image
A găsit 2 miliarde de lire italiene puse la saltea de unchiul decedat. Banca refuză să le primească adevarul.ro

Parteneri

image
„Trebuia păstrată decizia!” Cristi Balaj, verdict după golul contestat de Oțelul Galați în meciul cu Corvinul www.fanatik.ro
image
Creditul ipotecar în 2019: câţi bani se împrumutau românii acum 7 ani pentru o casă observatornews.ro
image
Ce au descoperit anchetatorii în mașina lui Călin Georgescu www.antena3.ro
image
Susținătorii lui Georgescu, în fața sediului DIICOT. Peste 150 de persoane așteaptă ca fostul candidat la prezidențiale să iasă de la audieri www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire uluitoare despre relaţia lui Laurenţiu Reghecampf cu Corina Caciuc: „Băutură, zic…” as.ro
image
Cât valorează armata la pensie în 2026. Diferența importantă pentru cei care au făcut stagiul înainte de 2001 playtech.ro
image
„Vrem pe cineva de forță, un vârf puternic” – Petrolul l-a refuzat pe Lepaul, acum Zidane îl cheamă la naționala Franței www.fanatik.ro
image
Unde este fetița Mădălinei Apostol? Mărturii tulburătoare: 'Miriam a asistat la una dintre tentativele mamei sale' www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Kaia Gerber a comentat „lupta îndelungată a fratelui Presley cu dependența de droguri”, chiar cu câteva săptămâni înainte de moartea sa tragică okmagazine.ro
image
”Ești o dolofană!” Jignirile lui Charles, actualul rege britanic, au fost devastatoare pentru Prințesa Diana okmagazine.ro
image
#Grecia Antică
Asasinatele politice care au pecetluit soarta imperiului lui Alexandru cel Mare historia.ro
image
#Istoria Filmului
Dinică, Moraru și Iordache într-un „team building” din comunism. Povestea filmului „Concurs” historia.ro
banner nepot dolanescu jpg
#Exclusiv Click!
VideoNepotul lui Ion Dolănescu i-a moștenit și vocea și șarmul: „Are succes!”. Incredibil cum cântă la 11 ani, îți dă fiori! Vedete românești
jennifer lopez sosie puscarie jpg
Pușcăriașa care seamănă cu J.Lo a devenit virală: „E varianta obosită a divei!” Vedete internaționale
Mirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”
#Exclusiv Click!
VideoMirela Retegan și fiica ei, Maya, fără bani și fără telefon la Asia Express: „Ne-am descurcat cu oamenii buni!”. Ce le-a fost cel mai greu Vedete românești
Cindy Crawford, Rande Gerber, Kaia Gerber and Presley Gerber at Sister Cities Screening jpeg
FotoCum a fost surprins fiul lui Cindy Crawford, înainte să moară. Ultimele fotografii cu Presley Walker Gerber în viață Vedete internaționale
Monica Anghel (54 de ani) și soțul ei se înțeleg de minune după atâția ani în care sunt împreună și au și un băiat de aproape 16 ani
FotoMonica Anghel, imagini superbe din Monaco alături de Marian Caraivan. „Suntem noi cu noi” Vedete românești
Christina Aguilera Profimedia jpg
„Nu mă cântăresc niciodată”. Christina Aguilera, mai suplă ca niciodată în cea mai recentă apariție publică! Cât a slăbit? Vedete internaționale
mihai morar parinti
Gestul emoționant făcut de Mihai Morar de ziua mamei sale. Ce i-a oferit la împlinirea vârstei de 70 de ani Vedete românești
Francisca și TJ Miles au făcut, în weekend, petrecerea pe care și-au dorit-o: un „nuntez”
#Exclusiv Click!
VideoFrancisca și TJ Miles, „nuntez” fără fițe, dar cu meniu spectaculos! Ce au mâncat invitații și cine le-a cântat Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu pagina de Facebook a lui Călin Georgescu chiar în dimineața descinderilor DIICOT actualitate.net