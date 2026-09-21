Scandal înainte de nunta lui Valerie Lungu. Mama influenceriței a izbucnit: „A venit mesajul acela ca un boom pe mine”

Mama lui Valerie Lungu, Victoria Lungu, a izbucnit și a vorbit despre relația cu fiica sa. Aceasta a dezvăluit și modul în care a fost invitată la nunta fiicei sale, susținând că a fost extrem de nepotrivit ceea ce s-a întâmplat.

Valerie Lungu si mama ei, Victoria Lungu. Foto: Instagram/ captură TikTok

Victoria Lungu este o cunoscută cântăreață de muzică populară din Republica Moldova. Aceasta a rupt tăcerea cu privire la relația dintre ea și fiica ei, concurentă „Asia Express”. Invitația la nuntă a reprezentat un subiect tensionat.

Mama lui Valerie Lungu, despre invitația primită la nuntă

Între Valerie Lungu și mama sa au existat mai multe momente tensionate. Recent, Victoria Lungu a izbucnit și a dat de înțeles că neînțelegerile dintre cele două continuă. De asemenea, aceasta s-a arătat revoltată de modul în care Valerie Lungu a invitat-o la nunta pe care o va avea cu Alex Gîlcă. Artista susține că nu a fost nici măcar sunată, ci a primit un mesaj pe WhatsApp.

„A venit mesajul acela ca un boom pe mine. Eu prezentând nunți, știu că cununia civilă se programează cu trei, patru luni înainte. Când am dat start publicității, seara primesc mesajul pe Whastapp, scris cu ChatGPT: “dragă... te invităm... mulțumim”. Fără să mă sune cineva, fără să mă invite ca mamă. Tu ți-ai invita părinții printr-un mesaj pe Whatsapp? Am scris că nu știu dacă pot să vin, că am concertul pe 24”, a declarat într-o intervenție avută pentru Radio Noroc.

În același timp, cântăreața a lăsat de înțeles că între ele încă există tensiuni și a făcut pe rețelele de socializare o postare în acest sens. Victoria Lungu a susținut că dacă nu există respect între părinte și copil, atunci nu mai există nici sprijin.

„Văd mesaje în care scrie: eu am blocat-o pe mama, nu mai vorbesc cu mama. Stai și te gândești, oare de ce ar trebui să mai faci copii din momentul în care nu mai ai niciun respect. Tu l-ai făcut și ce... îți aparține ție? Dacă tu ai făcut copilul și copilul nu te mai respectă, de ce ar trebui tu să îi dai ceva? Dacă mama ta nu are nicio însemnătate pentru tine, de ce mama este obligată să te crească?”, a declarat, pe TikTok, Victoria Lungu.

Victoria Lungu a vorbit despre fiica ei

Între timp, Victoria Lungu a fost invitată la emisiunea „În oglindă”, prezentată de Mihai Ghiță la Kanal D2, acolo unde și-a deschis sufletul. Artista susține că a trecut prin momente grele tocmai pentru a-și proteja fiica.

„Îmi dau seama că sunt lecții pe care, de fapt, eu trebuia să le trec, nu trebuia să le treacă Valeria. Dar pentru că a fost alături de mine și a fost copilul meu, le-a văzut și le-a trăit”, a mărturisit Victoria Lungu.

În același timp, mama influenceriței nu ține ranchiună și s-a declarat mândră de Valerie. „Pentru mine este cea mai mare bucurie și cel mai mare noroc să fiu mama Valeriei! Cumva m-am uitat mereu în oglindă și am spus că vreau să fie nu copia mea, dar să fie puterea mea”.

Valerie Lungu se mărită

În această vară, Valerie Lungu a dezvăluit că a fost cerută în căsătorie de partenerul ei, Alex Gîlcă. Influencerița a menționat recent faptul că nu va dezvălui detalii despre nunta ei, iar evenimentul va avea loc în altă țară. Cei doi au optat, în același timp, pentru un eveniment restrâns, cu doar 30 de participanți. Alături de ei vor fi doar familia și prietenii cei mai apropiați.

De asemenea, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au fugit împreună pe Drumul Mătăsii în cadrul emisiunii „Asia Express”. Cei doi au fost criticați dur de Maurice Munteanu. Se pare că între influenceriță au rămas câteva lucruri nerezolvate de pe vremea când Valerie a participat la „Bravo, ai stil”.