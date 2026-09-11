Nuntă în mare secret pentru Valerie Lungu. Doar 30 de persoane vor fi alături de ea și Alex Gîlcă în ziua cea mare

Valerie Lungu și Alex Gîlcă se pregătesc să facă pasul cel mare, însă au ales ca evenimentul să se desfășoare departe de ochii curioșilor. Cei doi nu au dezvăluit data și locul în care va avea loc nunta și nici nu intenționează să ofere prea multe informații înainte de marele moment.

Valerie Lungu face nunta în mare secret Foto: Instagram

Influencerița a explicat că își dorește ca nunta să fie una intimă, alături de oamenii care contează cel mai mult pentru ea și partenerul său.

Valerie Lungu nu spune când și unde va avea loc nunta

Povestea de dragoste dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă a ajuns într-un punct important. Cei doi urmează să-și unească destinele, însă au decis să păstreze discreția în ceea ce privește organizarea evenimentului. Influencerița a mărturisit că publicul nu va afla prea curând detalii despre ziua cea mare.

Valerie și Alex vor să se bucure mai întâi de eveniment în liniște, urmând ca informațiile să fie dezvăluite ulterior, chiar de ei.

„O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru. Cel mai probabil foarte mult după, da”, a declarat Valerie Lungu pentru spynews.ro.

La rândul său, Alex Gîlcă a explicat că principalul motiv pentru care cei doi aleg discreția este dorința de a trăi fiecare clipă din ziua nunții fără presiunea atenției publice. Cei doi vor ca evenimentul să fie despre ei și despre persoanele apropiate care le vor fi alături, iar abia după aceea sunt dispuși să împărtășească și cu publicul imagini și informații de la petrecere.

„Vrem mai întâi să ne bucurăm noi de acest eveniment și după aceea o să vadă oamenii și o să se bucure și oamenii de el. Va fi un eveniment cu oamenii de suflet”, a declarat Alex Gîlcă.

Doar 30 de invitați la nunta celor doi

Spre deosebire de nunțile fastuoase organizate de multe vedete, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au optat pentru o petrecere restrânsă. Influencerița a dezvăluit că lista invitaților este formată din doar 30 de persoane. Alături de cei doi vor fi familia și prietenii cei mai apropiați, oamenii pe care Valerie și Alex îi consideră cu adevărat importanți.

„N-o să fie... o să fie un eveniment foarte restrâns, doar cu oamenii cei mai, cei mai apropiați. Sunt 30 de oameni, persoane, doar prietenii și familia cea mai apropiată, atât!”, a mai adăugat Valerie Lungu.

Astfel, nunta lui Valerie Lungu și Alex Gîlcă se anunță a fi una discretă și intimă, iar cei doi par hotărâți să păstreze detaliile despre marele eveniment pentru ei până după ziua în care vor spune marele „DA”.