Țara care a cucerit-o pe Mihaela Tatu. Vedeta s-a întors din nou acolo: „Povestea continuă!”

Mihaela Tatu se află în această perioadă în Italia, iar experiența de la Milano pare să fi impresionat-o profund. Vedeta TV le-a împărtășit urmăritorilor câteva dintre momentele trăite în vacanță și a vorbit despre locurile care au făcut-o să privească orașul prin prisma istoriei și a poveștilor pe care le ascund.

Mihaela Tatu. Foto: Facebook.

Ajunsă la Milano, Mihaela Tatu a vizitat câteva dintre cele mai cunoscute obiective ale orașului, printre care Domul, Piața „Vittorio Emanuele”, Galeria „Vittorio Emanuele” și Teatrul „La Scala”, unul dintre locurile pe care și-a dorit de mult timp să le vadă.

Mihaela Tatu: „Mă gândesc la oamenii care au putut crea atâta frumos”

Pentru vedetă, vacanța nu înseamnă doar vizitarea unor obiective turistice, ci mai ales trăirea unor experiențe și descoperirea poveștilor din spatele locurilor pe care le vede. Mihaela Tatu a mărturisit că arhitectura, istoria și oamenii care au lăsat ceva în urmă au făcut-o să privească Italia cu și mai multă admirație.

„Italia, indiferent de oraș, nu contenește să mă uimească.

Mă gândesc la oamenii care au putut crea atâta frumos, măreție, trăinicie, îmbinate cu utilul și eficiența. Domul din Milano, Piața «Vittorio Emanuele», Galeria «Vittorio Emanuele» (acum pe românește) și unul dintre visurile mele de-o viață, Teatrul «La Scala».

Câtă istorie, povești de iubire, drame, tragedii, bucurii trăite cu teama că durează prea puțin, oameni deveniți nemuritori prin ceea ce au lăsat în urmă.

Viață! Pur și simplu, VIAȚĂ.

Episodul 1 din Milano.Povestea continuă!

Zi frumoasă acasă, tuturor!”

Motivul pentru care Mihaela nu face foarte multe poze în vacanțe

De altfel, în vara acestui an, fosta prezentatoare TV a ajuns la Verona, într-o vacanță alături de prietenele sale. Experiența a fost una specială pentru ea, mai ales că a avut ocazia să participe la un spectacol de operă și să descopere atmosfera orașului dintr-o perspectivă diferită.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Mihaela Tatu a explicat de ce alege să lase telefonul deoparte atunci când pleacă în vacanță. Vedeta a mărturisit că își dorește să se bucure cu adevărat de locurile pe care le vizitează, să le simtă atmosfera și să păstreze în memorie emoțiile trăite, nu doar fotografiile.

„Nu am făcut prea multe poze în vacanță pentru că mi-am dorit să simt ceea ce văd și ceea ce trăiesc. Am fost la operă, la «Nabucco», am fost foarte impresionată de punerea în scenă la Arene. Mi-am dorit să trăiesc, să simt, am trăit o emoție specială! Am fost la Verona într-o vacanță cu fetele!”, am aflat de la fosta prezentatoare TV.