Partenerul tău dă vina pe tine pentru orice merge prost? Uite trucul care oprește cearta din prima secundă!

Sunt cupluri în care, indiferent ce se strică în casă, vina ajunge mereu la aceeași persoană. Nu contează cine a greșit cu adevărat – contează cine acceptă mai ușor rolul de vinovat. Psihologul clinician Daniel Lobel, de la Mount Sinai, spune că acest tipar are o explicație tranșantă: unii oameni pur și simplu nu suportă senzația de a fi greșit cu ceva.

Recunoașterea unei greșeli îi face să se simtă expuși și fragili, iar cel mai simplu mod de a scăpa de disconfort este să transfere povara către partenerul de alături.

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Capcana în care cazi atunci când te aperi

Reacția ta, când ești acuzată pe nedrept, e complet firească. Vrei să explici, să corectezi versiunea greșită, să spui adevărul tău. Numai că, la un partener obișnuit să fugă de responsabilitate, acest gest declanșează defensivă și mai tare. Persoana se simte atacată, se blochează emoțional și cearta se extinde în loc să se stingă.

Situație des întâlnită

Specialistul dă un exemplu simplu. Cineva gătește mâncarea preferată a partenerului, se pierde într-un telefon lung cu o prietenă și uită complet de aragaz. Mâncarea este compromisă. Când ajunge partenerul acasă, flămând, în loc de o scuză simplă, primește un val de reproșuri – că e prea pretențios, că a întârziat, că nu apreciază efortul. Fiecare replică de apărare din partea celui acuzat pe nedrept toarnă gaz peste foc.

Tehnica redirecționării

Soluția propusă de psiholog nu are legătură cu confruntarea, ci cu redirecționarea rapidă a discuției. În loc să insiști pe stabilirea vinovatului, muți conversația spre soluție. Dacă mâncarea s-a ars, nu mai contează de ce – contează ce faceți în seara asta. O propunere calmă, de genul „să comandați ceva și să lăsați rețeta complicată pentru altă dată”, dezamorsează situația incomparabil mai eficient decât orice discuție despre cine a greșit exact.

Ce se întâmplă când intri în lupta cu vina

Mecanismul din spate e simplu de înțeles: în clipa în care intri în lupta despre vină, transformi momentul într-o competiție cu un câștigător și un pierzător. Partenerul care aruncă responsabilitatea vrea, de fapt, ca tu să accepți rolul negativ, ca el să rămână curat. Dacă intri în acest joc, urmarea e resentiment acumulat. Dacă alegi redirecționarea, transformi problema într-una comună, iar apropierea dintre voi are șansa reală să crească.

Cine duce, de fapt, greutatea în această relație?

De cele mai multe ori, tu ești cea care duce greutatea acestei strategii. Schimbarea unui om obișnuit să fugă de propriile greșeli cere timp și energie emoțională, iar rezultatele nu sunt garantate. Merită efortul doar dacă relația în sine merită păstrată.

Editor: Raluca Toma