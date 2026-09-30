Roxana Hulpe nu va mai prezenta Știrile Pro TV în fiecare weekend! De ce a luat această decizie: „Am zis stop”

Roxana Hulpe, una dintre prezentatoarele Știrilor Pro TV de dimineață din weekend, a anunțat că nu va mai apărea în fiecare sâmbătă și duminică la pupitrul jurnalului. După ce a primit numeroase mesaje de la telespectatori, care s-au întrebat dacă este însărcinată, dacă s-a mutat la Cluj sau dacă se confruntă cu probleme de sănătate, jurnalista a decis să lămurească situația. Vedeta a dezvăluit că este bine și că schimbarea programului are legătură cu un beneficiu oferit de postul de televiziune, dar și cu dorința de a petrece mai mult timp alături de fiica sa.

Motivul pentru care Roxana Hulpe nu mai apare în fiecare weekend la pupitrul Știrilor Pro TV Foto: arhiva Click!

În ultima perioadă, absența Roxanei Hulpe de pe micile ecrane a stârnit curiozitatea telespectatorilor, care i-au adresat numeroase întrebări pe rețelele de socializare. Jurnalista a explicat că nu este vorba despre o schimbare în viața personală sau despre probleme de sănătate, ci despre o reorganizare a programului profesional.

Mai exact, Pro TV le oferă angajaților cu vechime în companie un beneficiu de 30 de zile libere. În plus, prezentatoarea va apărea de acum înainte la jurnalul de weekend doar o dată la trei săptămâni, urmând să se ocupe mai mult de activitatea de teren.

„Ești însărcinată? Te-ai mutat la Cluj? Te-ai despărțit? Ai probleme de sănătate? Multe astfel de mesaje am primit în această lună. Sunt bine, Slavă Domnului! Nu m-am mutat încă. Doar că Pro TV le oferă angajaților care sunt de ceva timp în companie acest beneficiu: 30 de zile libere! Wow, da! Noutatea e că de acum nu ne mai vedem în fiecare weekend la jurnalul de dimineață, ci doar o dată la 3 săptămâni.

Roxana Hulpe nu renunță la televiziune

Mi-am dorit foarte tare să am dimineți cu fetița mea fără alarme, cu lenevit în pat până târziu, cu clătite și jocuri. Știți voi, în timpul săptămânii îi alergăm cu trezit, grădi, școli și activități. În weekend am zis stop”, a transmis jurnalista.

Prezentatoarea a precizat că își va continua activitatea la Pro TV, însă va avea un program diferit, cu mai multă muncă de teren și mai puține apariții în weekend. Aceasta a anunțat că va reveni la pupitrul știrilor în tura care îi revine în acest weekend și le-a mulțumit celor care s-au interesat de starea sa.

„Încep de pe 1, așa era!? De joi, da. Că ce începe de luni știm cum sfârșește. De joi pe teren, iar în acest weekend ne vedem și de dimineață la Știrile ProTV , e tura mea. Îți mulțimesc pentru grija ta, pentru atenție și gândurile bune!”.

Jurnalul de weekend a debutat pe 7 februarie 2026 și este prezentat alternativ de Roxana Hulpe și Cosmin Stan, cei doi fiind deja familiarizați publicului de la Știrile Pro TV de dimineață.