Câți bani ajung să câștige oamenii din spatele camerelor de la Antena 1 și Pro TV. Salariul încasat de un cameraman la „Asia Express”.

Antena 1 și Pro TV se află de ani buni într-o competiție strânsă pentru telespectatori, iar confruntarea dintre cele două televiziuni nu se rezumă doar la vedetele care apar pe micul ecran. În spatele producțiilor de succes se află echipe întregi de profesioniști, iar experiența oamenilor care lucrează în culise poate avea o valoare importantă.

Bătălia salariilor dintre Antena 1 și Pro TV Foto: arhiva Click!

De la jurnale de știri și emisiuni de divertisment până la reality show-uri și competiții filmate în străinătate, cele două posturi investesc constant în producții menite să atragă publicul. Într-o astfel de industrie, oamenii care știu să lucreze în condiții dificile și au experiență în proiecte de amploare sunt, la rândul lor, foarte căutați.

Vedetele nu sunt singurele „transferuri” între Antena 1 și Pro TV

De-a lungul timpului, cele două televiziuni și-au disputat nu doar audiența, ci și oamenii care contribuie la realizarea marilor producții. Dacă transferurile vedetelor sunt cele mai vizibile pentru public, în spatele camerelor există o adevărată competiție pentru profesioniștii cu experiență.

Un exemplu recent este trecerea lui Cătălin Măruță de la Pro TV la Antena 1, după 18 ani petrecuți la postul din Pache Protopopescu. Astfel de schimbări sunt importante pentru strategiile celor două televiziuni, însă nu doar prezentatorii și vedetele pot schimba tabăra.

În cazul unor formate precum „Asia Express”, „Burlacul” sau „Insula Iubirii”, echipele tehnice au un rol esențial. Filmările pot avea loc la mii de kilometri de România și presupun perioade lungi de muncă, deplasări și adaptarea la condiții dintre cele mai diverse.

Din acest motiv, cameramanii care au deja experiență în astfel de producții reprezintă o categorie importantă pentru televiziuni. Potrivit informațiilor citate de cancan.ro, Pro TV ar fi încercat să atragă mai mulți cameramani experimentați din echipa Monei Segall, în contextul suplimentării staffului pentru producția „Burlacii”. Oferta ar fi presupus, conform acelorași informații, venituri cu aproximativ 30% mai mari.

Cât poate încasa un cameraman pentru un sezon

Sumele vehiculate pentru oamenii care lucrează în spatele camerelor sunt surprinzătoare. Potrivit informațiilor prezentate de sursa citată, un cameraman poate încasa aproximativ 8.000 de euro pentru un sezon de „America Express”.

Producția presupune aproximativ două luni de filmare, iar condițiile de lucru sunt solicitante. În cazul unor profesioniști cu experiență, ofertele pot deveni și mai atractive, în condițiile în care televiziunile încearcă să își consolideze echipele.

Potrivit informațiilor, pentru doi cameramani cu experiență din echipa Monei Segall ar fi existat o ofertă financiară considerabil mai mare. Cu toate acestea, cel puțin pentru sezonul respectiv, niciunul dintre cei vizați nu ar fi părăsit echipa.

Competiția dintre Antena 1 și Pro TV continuă astfel și în spatele camerelor, acolo unde profesioniștii care contribuie la realizarea marilor producții pot deveni la fel de importanți precum vedetele pe care publicul le vede la televizor.