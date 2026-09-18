 Detalii neștiute despre ultimele zile ale Mădălinei Apostol. Unde a mers cu tatăl fiicei sale, iubita lui și copiii
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Detalii neștiute despre ultimele zile ale Mădălinei Apostol. Unde a mers cu tatăl fiicei sale, iubita lui și copiii

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Moartea Mădălinei Apostol continuă să aducă la suprafață informații despre viața vedetei și despre oamenii care au făcut parte din existența ei în ultimii ani. La scurt timp după înmormântare, noi detalii au fost prezentate în emisiunea lui Dan Capatos, iar acestea oferă o imagine diferită asupra relației pe care Mădălina o avea cu Cătălin Grozavu, tatăl fiicei sale.

Unde a fost plecată Mădălina Apostol cu tatăl fetiței sale și iubita lui
Unde a fost plecată Mădălina Apostol cu tatăl fetiței sale și iubita lui Foto: colaj Facebook

Informațiile au fost obținute de la Alexandru Tănase, proprietarul imobilului în care Mădălina Apostol a locuit în ultima perioadă. Potrivit acestuia, vedeta ar fi păstrat o relație civilizată cu fostul partener și chiar ar fi ajuns să se apropie de actuala iubită a acestuia.

Mădălina Apostol, vacanță la mare alături de fostul partener și iubita lui

Potrivit informațiilor prezentate în emisiune, Mădălina Apostol și Cătălin Grozavu ar fi rămas în relații bune după despărțire. Proprietarul casei în care a locuit vedeta ar fi povestit că bărbatul obișnuia să vină să își vadă fiica și să discute cu Mădălina.

Mai mult, acesta susține că vedeta o cunoștea pe actuala parteneră a lui Cătălin Grozavu, femeia care a participat și la înmormântarea Mădălinei. Cele două ar fi avut o relație suficient de apropiată încât să meargă împreună la mare, alături de Cătălin și copii, cu aproximativ o săptămână înainte de tragedie.

„Eu am vorbit cu proprietarul imobilului, cu Alexandru Tănase, cel la care a locuit Mădălina. Îi cunoaște pe amândoi, atât pe Mădălina Apostol, cât și pe Cătălin Grozavu, tatăl fetiței. Mi-a povestit că, atunci când locuiau aici, Cătălin venea foarte des să vadă fetița și să discute cu Mădălina. Aveau relații foarte civilizate la scurt timp după despărțire. Au rămas în relații bune, de-a lungul anilor s-au vizitat și sunt prieteni. Ei bine, proprietarul imobilului spune că Mădălina și partenera lui Cătălin, cea cu care a venit la înmormântare, s-ar fi cunoscut.

Se cunoșteau și, mai mult decât atât, ar fi mers împreună la mare cu o săptămână înainte de a fi găsită fără viață. În prima săptămână din septembrie, ei au mers cu toții la mare: Mădălina Apostol, iubita lui Cătălin Grozavu, Cătălin Grozavu, fetița și probabil alte persoane apropiate”.

Cătălin Butoi a comentat alegerile Mădălinei

Profesorul Cătălin Butoi a analizat informațiile prezentate și a făcut referire la trecutul sentimental al Mădălinei Apostol. Acesta a vorbit despre alegerile pe care vedeta le-ar fi făcut de-a lungul vieții și despre modul în care acestea ar fi putut să îi influențeze parcursul.

„Dacă e adevărat ce ne spune Alina, iar în momentul în care ei s-au cunoscut el ar fi fost căsătorit, ne demonstrează pentru a nu știu câta oară că alegerile din viața Mădălinei nu au fost cele mai fericite. Adică și alegerile astea, bărbații din viața noastră sunt cei care ne definesc și viitorul, și destinul. Și că, până la urmă, chiar și viața. Sunt convins că și din cauza acestor alegeri a avut mult de suferit și și-a reproșat asta”.

Dan Capatos, despre relațiile vedetei

Dan Capatos a adus în discuție și istoricul relațiilor Mădălinei Apostol, amintind că, de-a lungul timpului, în spațiul public au existat mai multe situații în care viața sentimentală a vedetei a fost intens comentată.

„Au fost multe cazuri pe care le-am și prezentat în emisiuni, despre anumite femei se spunea: «Domnule, atrag numai relații toxice». Se pare că nici Mădălina nu a avut niciun moment de fericire, de cuplu normal. Nu știi dacă asta nu cumva a afectat-o”.

La rândul său, Cătălin Butoi a vorbit despre dificultățile pe care le-ar presupune creșterea mai multor copii în lipsa unui partener alături și despre presiunile care se pot aduna de-a lungul timpului.

„Bineînțeles, a fost afectată. Și să crești doi-trei copii singură nu e ușor. Adică e destul de greu la o vârstă atât de matură și nu te liniștești. Nu intri într-o familie normală. Din ce în ce mai grea devine viața”.

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