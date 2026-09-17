 Teo Trandafir, mărturii cutremurătoare despre perioada în care a fost la un pas de moarte: „Credeam că mi-a luat Dumnezeu darul”
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VideoTeo Trandafir, mărturii cutremurătoare despre perioada în care a fost la un pas de moarte: „Credeam că mi-a luat Dumnezeu darul”

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În urmă cu 15 ani, Teo Trandafir a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a fost diagnosticată cu pancreatită acută. Vedeta a ajuns să petreacă 100 de zile într-un spital din Viena, unde a fost supusă unei intervenții chirurgicale, însă starea sa de sănătate s-a agravat, iar medicii erau rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

Teo Trandafir, despre momentul în care a fost în comă
Teo Trandafir, despre momentul în care a fost în comă Foto: captură video

Invitată recent în podcastul „Vorba lu' Jorge”, prezentatoarea TV a rememorat clipele cumplite prin care a trecut. Teo a vorbit atât despre perioada în care era imobilizată la pat, cât și despre momentul în care a crezut că și-a pierdut definitiv vocea.

Teo Trandafir a crezut că nu va mai putea vorbi niciodată

Vedeta a povestit că, pe durata celor 100 de zile de internare, nu s-a putut ridica deloc din pat. Avea nevoie de ajutor chiar și pentru igiena personală, iar una dintre asistente i-a făcut, la un moment dat, o rugăminte care a avut un impact puternic asupra ei.

„Eu am stat în același pat 100 de zile. Eu nu m-am dat jos din pat deloc. Acolo îmi făceau și baie, puneau un dispozitiv special, din plastic, și mă spălau acolo. Una dintre asistente îmi zice într-o dimineață: «Eu vin, te spăl, te fac boboc, bă o dată să îmi spui și mie Mulțumesc». Eu eram convinsă că nu mai pot vorbi deloc. Credeam că mi-a luat Dumnezeu darul.

Deci, eram convinsă că nu voi mai vorbi niciodată. Am așteptat să iasă din sala unde eram 9 persoane, dintre care 8 în comă și cu mine, ea a ieșit, a dat să închidă ușa și eu am zis totuși să încerc (a scos două sunete n.r.).

A băgat capul pe ușă și mi-a zis «Cu plăcere». Mi-am dat seama că s-ar putea să am voce din nou, deși eu eram convinsă că nu. Aveam impresia că am dinții ca niște scobitori puțin alungite și gura în formă de ușiță de casetofon. În capul meu gura era decupată. Ca să vezi ce se întâmplă în mintea unui om sedat.

Știi care e cel mai rău moment? Faptul că tu stai pe spate, nu te doare neapărat operația, care la mine e uriașă, te doare spatele, cervicala și capul. Nu poți să te miști. M-au întrebat la un moment dat ce mă doare, m-am enervat și am spus că organismul”, a spus Teo Trandafir, în podcastul lui Jorge.

Vocea pe care Teo spune că a auzit-o în timp ce era în comă

Perioada petrecută în spital a avut efecte puternice asupra lui Teo Trandafir. Prezentatoarea a povestit că s-a confruntat cu pierderi de memorie și au existat momente în care nu mai știa cine este sau nu își putea aminti anumite detalii despre propria viață.

În acea stare, mintea sa făcea conexiuni neașteptate. Teo a povestit că, la un moment dat, i-a apărut în minte imaginea actorului George Clooney. Ulterior, după ce și-a revenit, vedeta și-a dat seama că acesta seamănă cu un prieten mai vechi din copilărie, astfel a dedus că mintea încerca să facă conexiuni cu persoanele din viața ei.

Una dintre cele mai puternice amintiri din acea perioadă este legată de o experiență pe care vedeta spune că a avut-o în timp ce se afla în comă. Teo a povestit că s-a văzut într-un spațiu complet alb și că a auzit o voce cu care a purtat un dialog.

Vedeta a precizat că nu poate spune cu certitudine cine era vocea pe care a auzit-o, însă experiența a rămas puternic întipărită în memoria sa.

Am auzit la un moment dat o voce, eram într-o cameră albă ca laptele. Eu eram în comă, de fapt. Am auzit o voce și eu am început să fac mișto: «Doamne, dar nu mai moare nimeni pe aici, să fac și eu conversație?».

Și cine o fi fost, nu pot să garantez că era Dumnezeu, că nu l-am văzut, mi-a zis: «Nu, Teo. Prin asta trebuie să treci singură».

Atunci l-am întrebat și eu serios: «Cum fac să vin la Tine?». Și mi-a explicat cum se moare. Îți imaginezi o câmpie irlandeză perfectă, cu un pârâu de vreo 50 de cm, pui mâinile și picioarele în lateral și te așezi ușor în apa perfect limpede, de acolo te duci cu ea. A doua zi dimineață la 6:15 m-am trezit. Zic: «Mersi, Doamne». Îmi doream să mă duc în «cealaltă parte», aici nu știam ce să mai fac”, a mai spus Teo Trandafir.

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