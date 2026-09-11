„Maluma de România” lovește din nou! Ce perlă a scos pe gură în podcastul lui Bursucu: „Eu știam alta”

Marcel, ispita din sezonul 8 „Insula Iubirii”, cunoscut pentru replicile sale savuroase, a stârnit din nou hohote de râs în podcastul lui Bursucu, după ce a stâlcit o expresie românească. Stabilit în Spania, acesta a vorbit și despre viața sa.

Perlele lui Maluma de România Foto: captură tiktok/instagram

Devenit un veritabil fenomen în mediul online grație replicilor pline de autenticitate și a modului inconfundabil de a vorbi, Marcel de la „Insula Iubirii” continuă să își surprindă fanii.

Invitat la podcastul realizat de Bursucu, „Maluma de România”, așa cum mai este cunoscut, a demonstrat încă o dată de ce rămâne una dintre cele mai amuzante apariții din spațiul public.

Marcel de la Insula Iubirii: „Banii se duceau pe apa zâmbetului”

În timpul discuției despre bani, Marcel a oferit un moment memorabil care a stârnit râsul în platou. Dorind să spună că o sumă de ducea imediat, acesta a adaptat expresia populară după propriul stil:

„1000 de euro se duceau pe apa zâmbetului”

Uluit de formulare, Bursucu a intervenit pe loc pentru a-l lămuri: „Apa sâmbetei, așa e vorba!”. Răspunsul relaxat al lui Marcel: „Aa, eu știam alta, ok ”, continuându-și mărturisirile fără nicio reținere.

Marcel a intrat în atenția publicului odată cu rolul de ispită masculină în sezonul 8 de la „Insula Iubirii”, unde abordarea sa unică i-a adus rapid porecla de „Maluma de România”.

Potrivit celor mai recente declarații ale sale, el își câștigă banii în Spania, lucrând ca și chelner într-un hotel de lux. Armina, devenită ulterior soția sa și intrată la rândul ei în atenția publicului, lucrează în același domeniu, ocupând postul de recepționeră la un alt hotel luxos.

Soția lui Marcel, pusă la zid de telespectatori

Nici bine nu s-au difuzat primele două ediții ale emisiunii de la Antena 1, că soția lui Marcel a primit deja o serie de critici din partea telespectatorilor.

După ce a fost acuzată și judecată în mai multe rânduri că ar avea o atitudine arogantă față de ispite, atât masculine, cât și feminine, Armina a dorit să clarifice situația.

Printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, femeia a transmis că, în viața de zi cu zi, nu este așa cum au văzut-o cei de acasă pe micile ecrane și că atitudinea sa a fost influențată de presiunea și stresul din cadrul reality show-ului.