Halle Berry și-a strâns de gât fiul? Actrița a pierdut custodia minorului în urma unui incident violent de zilele trecute

Celebra actriță se află în toiul unui scandal incredibil după ce a fost acuzată de fostul ei partener de viață că și-a agresat fizic fiul de 12 ani. Iar acuzațiile lui Olivier Martinez par fondate din moment ce actrița a pierdut temporar custodia minorului.

Foto: Profimedia

Mamă violentă

Actorul Olivier Martinez a depus în instanța din Los Angeles niște documente care îi afectează grav reputația starului hollywoodian, iar „Daily Mail” a făcut publice părți din dosarul cu pricina. Conform celor susținute de fostul partener de viață al actriței, Halle Berry a fost violentă cu fiul lor Maceo, de numai 12 ani.

Potrivit documentelor citate de presa americană, incidentul a avut loc pe 26 septembrie 2026, iar Martinez susține că Berry a sărit asupra băiatului și l-a prins de gât, în timp ce striga: „Cine este dominant acum, cine?”. În declarația lui Olivier, acesta afirmă că adolescentul a reușit să scape de criza de furie a mamei sale și că ulterior și-a sunat tatăl, cerându-i să vină să-l ia „chiar acum”.

Obligată să păstreze distanța

În urma acuzațiilor, instanța i-a acordat lui Martinez custodie primară temporară asupra lui Maceo și a emis un ordin temporar de restricție care o vizează pe vedeta din „Die Another Day” (2002). Până la următoarea audiere, programată pentru 16 octombrie, ea își poate vedea fiul în cadrul unui program stabilit de instanță, două zile pe săptămână și în weekenduri alternative.

Martinez susține că episodul regretabil de la sfârșitul lunii septembrie nu este un caz izolat. În documentele depuse la tribunal, el susține că, în ultimul an și jumătate, Berry a mai apelat de forță fizică în relația cu fiul ei - l-a trântit, la un moment dat, pe Maceo la podea și l-a luat la trânte, pe post de joacă, însă destul de agresiv.

Nimic în neregulă cu puțină hârjoneală, însă pare că actrița a depășit o anumită limită și l-a făcut pe băiat să se simtă inconfortabil. Mai ales atunci când furia mamei sale a devenit de-a preptul periculoasă și Halle l-a apucat pe Maceo de gât. Se pare că nu s-a întâmplat o singură dată asemenea episod, dacă îi dăm crezare tatălui băiatului.

Episoade repetate de agresivitate

Conform declarației lui Martinez, conflictul din 26 septembrie a început în timp ce Maceo se juca folosind o cască de realitate virtuală. El susține că Berry i-a spus că arată „atât de prost” și că este „un idiot” pentru că se joacă în asemenea fel, iar, de la niște glume „nevinovate, situația a escaladat pe nesimțite. Drept urmare, Martinez a primit apeluri și mesaje urgente de la Maceo, în acea seară, și s-a deplasat rapid la locuința lui Berry pentru a-l lua pe băiat de-acolo și a-l asigura că totul va fi OK.

A doua zi, Berry i-a trimis lui Martinez un mesaj în care își exprima regretul pentru cele întâmplate și îi cerea să o ajute să vorbească cu Maceo. Mesajul este inclus în documentele depuse în instanță, însă e posibil să fie prea târziu pentru regrete, având în vedere impactul emoțional pe care conflictul l-ar putea avea asupra copilului. În plus, judecătorul s-a văzut nevoit să reacționeze pe loc, iar acest lucru dovedește un singur lucru – că „joaca” actriței cu fiul ei a depășit faza distractivă și a devenit de-a dreptul periculoasă.