Ema Uta a renunțat la ordinul de protecție după o experiență șocantă la poliție. Ce s-ar fi întâmplat în secție: „Acum înțeleg mult mai bine de ce atât de multe femei tac”

Ema Uta a decis să renunțe la solicitarea ordinului de protecție după o experiență neplăcută pe care ar fi avut-o la poliție, în urma presupusului episod de violență în care a fost implicat fostul său iubit, Andrei Barbu. Make-up artista a povestit că, în loc să beneficieze de atenția și sprijinul de care avea nevoie, s-a confruntat cu o atitudine care a dezamăgit-o profund. Vedeta a relatat că polițiștii au fost mai preocupați de un meci de fotbal decât de declarațiile sale și că, ulterior, informații pe care le considera confidențiale ar fi ajuns în presă.

Foto: Instagram

Potrivit relatării sale, seara în care a mers la secția de poliție pentru a reclama presupusa agresiune ar fi fost una pe care nu o va uita prea curând. În timp ce încerca să le explice oamenilor legii prin ce a trecut, aceștia au urmărit în paralel un meci de fotbal. Momentul în care Lamine Yamal a înscris a atras întreaga atenție a polițiștilor, susține vedeta, care a rămas uimită de comportamentul lor.

„Am descoperit recent ce înseamnă, în calitate de victimă, să te afli într-o secție de poliție, într-o seară cu meci. În timp ce eu încercam să le povestesc polițiștilor ce s-a întâmplat, polițiștii mai ascultau două vorbe, mai aruncau un ochi la meci. Și apoi a dat Lamine Yamal gol. În secunda aia, timpul a stat în loc și nimic nu a mai contat”, a spus Ema Uta pe pagina sa de Instagram, la InstaStory.

Situația nu s-ar fi îmbunătățit nici după plecarea de la secție. Make-up artista a povestit că a fost însoțită de doi polițiști către INML, însă și pe parcursul drumului a asistat la discuții care au făcut-o să se simtă ignorată. Potrivit acesteia, agenții ar fi fost preocupați inclusiv de găsirea unui patent pentru a regla scaunul defect al mașinii și ar fi discutat despre mâncare și meci.

„Aventura a continuat când am plecat cu un echipaj de doi polițiști către INML. Înainte să pornim, problema principală era: «Unde e patentul?». S-a găsit patentul. Cu el și-au rabatat scaunul mașinii de poliție, pentru că mecanismul era defect. Pe drum, în mașina în care eu mă aflam, discuția era despre cât de mult speraseră să aibă o seară liniștită, să mănânce o shaorma și să se uite la meci, printre remarci și înjurături adresate celor din trafic, de față cu mine”, a mai spus make-up artista.

Vedeta ar fi renunțat la ordinul de protecție după ce informații din dosar ar fi apărut în presă

Foto: Instagram

Dincolo de experiența pe care a avut-o la secția de poliție, Ema Uta a fost deranjată și de faptul că anumite informații din dosarul său, despre care i s-ar fi spus că sunt confidențiale, ar fi ajuns ulterior în spațiul public.

Vedeta a mărturisit că, în perioada petrecută la poliție, a observat și alte femei care ar fi venit să reclame incidente, dar care nu ar fi fost tratate cu suficientă seriozitate. În urma acestor experiențe, ar fi hotărât să își retragă solicitarea pentru emiterea ordinului de protecție.

„Până aici poate părea o poveste absurdă și chiar amuzantă. Patentul, meciul, shaorma. Aproape că ai putea râde. Doar că pentru mine nu era o seară amuzantă. Iar de aici lucrurile devin mult mai serioase. Am fost asigurată că toate informațiile sunt confidențiale. Ulterior, am ajuns să îmi văd informații din dosarul meu în presă, fără ca eu să-mi fi dat consimțământul pentru publicarea lor.

Cât timp am fost acolo, am văzut și alte fete venite să raporteze incidente fiind tratate de parcă deranjau, nefiind luate în serios. Am decis să îmi retrag cererea pentru emiterea ordinului de protecție deoarece, în urma experienței avute, nu mai am încredere în modul în care organele de poliție au gestionat situația mea și informațiile confidențiale furnizate de mine”, a transmis ea.

Ema Uta a explicat de ce multe femei nu îndrăznesc să ceară ajutor

În mesajul său, make-up artista a abordat și problema femeilor care se confruntă cu violența și care, din diverse motive, nu reușesc să solicite sprijinul autorităților. Experiența personală a făcut-o să înțeleagă mai bine dificultățile cu care se pot confrunta victimele atunci când încearcă să își găsească dreptatea și protecția.

„Și atunci începi să te întrebi ce înseamnă, în realitate, să apelezi la organele aferente. Nu scriu toate acestea doar ca să povestesc o experiență neplăcută și nici ca să pun toți polițiștii în aceeași categorie. Le scriu pentru că poate postarea aceasta poate fi un semnal de alarmă. Poate serviciile prin care ar trebui asigurată protecția pot fi îmbunătățite. Poate. Sentimental de siguranță al fetelor menționate depinde de oamenii și instituțiile statului.

Și mai am ceva de spus celor care întreabă atât de ușor:«De ce nu pleacă?», «De ce nu merge la poliție?», «De ce tace?», «De ce nu face nimic?». Poate pentru că, după ce își găsește curajul să facă ceva, poate nimeri într-o seară cu meci. Poate pentru că lucruri pe care le-a spus într-un context care ar fi trebuit să fie confidențial ajung să fie discutate public.

Eu nu aveam habar cum arată în România o asemenea experiență până când am trecut personal prin ea. Acum înțeleg mult mai bine de ce atât de multe femei tac. Nu pentru că «nu fac nimic», ci pentru că începe o a doua luptă: aceea de a încerca să-ți păstrezi demnitatea și intimitatea.

Poate că cineva care trebuie să vadă această postare o va vedea. Și poate data viitoare când o femeie intră într-o secție de poliție după ce a trecut printr-o experiență neplăcută, pentru câteva ore ea va fi mai importantă decât meciul. Chiar și dacă a dat Lamine Yamal gol”, a spus Ema Uta.