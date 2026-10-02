 Ema Uta a renunțat la ordinul de protecție după o experiență șocantă la poliție. Ce s-ar fi întâmplat în secție: „Acum înțeleg mult mai bine de ce atât de multe femei tac”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Ema Uta a renunțat la ordinul de protecție după o experiență șocantă la poliție. Ce s-ar fi întâmplat în secție: „Acum înțeleg mult mai bine de ce atât de multe femei tac”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ema Uta a decis să renunțe la solicitarea ordinului de protecție după o experiență neplăcută pe care ar fi avut-o la poliție, în urma presupusului episod de violență în care a fost implicat fostul său iubit, Andrei Barbu. Make-up artista a povestit că, în loc să beneficieze de atenția și sprijinul de care avea nevoie, s-a confruntat cu o atitudine care a dezamăgit-o profund. Vedeta a relatat că polițiștii au fost mai preocupați de un meci de fotbal decât de declarațiile sale și că, ulterior, informații pe care le considera confidențiale ar fi ajuns în presă.

ema uta jpg
Foto: Instagram

Potrivit relatării sale, seara în care a mers la secția de poliție pentru a reclama presupusa agresiune ar fi fost una pe care nu o va uita prea curând. În timp ce încerca să le explice oamenilor legii prin ce a trecut, aceștia au urmărit în paralel un meci de fotbal. Momentul în care Lamine Yamal a înscris a atras întreaga atenție a polițiștilor, susține vedeta, care a rămas uimită de comportamentul lor.

„Am descoperit recent ce înseamnă, în calitate de victimă, să te afli într-o secție de poliție, într-o seară cu meci. În timp ce eu încercam să le povestesc polițiștilor ce s-a întâmplat, polițiștii mai ascultau două vorbe, mai aruncau un ochi la meci. Și apoi a dat Lamine Yamal gol. În secunda aia, timpul a stat în loc și nimic nu a mai contat”, a spus Ema Uta pe pagina sa de Instagram, la InstaStory.

Situația nu s-ar fi îmbunătățit nici după plecarea de la secție. Make-up artista a povestit că a fost însoțită de doi polițiști către INML, însă și pe parcursul drumului a asistat la discuții care au făcut-o să se simtă ignorată. Potrivit acesteia, agenții ar fi fost preocupați inclusiv de găsirea unui patent pentru a regla scaunul defect al mașinii și ar fi discutat despre mâncare și meci.

„Aventura a continuat când am plecat cu un echipaj de doi polițiști către INML. Înainte să pornim, problema principală era: «Unde e patentul?». S-a găsit patentul. Cu el și-au rabatat scaunul mașinii de poliție, pentru că mecanismul era defect. Pe drum, în mașina în care eu mă aflam, discuția era despre cât de mult speraseră să aibă o seară liniștită, să mănânce o shaorma și să se uite la meci, printre remarci și înjurături adresate celor din trafic, de față cu mine”, a mai spus make-up artista.

Vedeta ar fi renunțat la ordinul de protecție după ce informații din dosar ar fi apărut în presă

ema uta instagram jpg
Foto: Instagram

Dincolo de experiența pe care a avut-o la secția de poliție, Ema Uta a fost deranjată și de faptul că anumite informații din dosarul său, despre care i s-ar fi spus că sunt confidențiale, ar fi ajuns ulterior în spațiul public.

Vedeta a mărturisit că, în perioada petrecută la poliție, a observat și alte femei care ar fi venit să reclame incidente, dar care nu ar fi fost tratate cu suficientă seriozitate. În urma acestor experiențe, ar fi hotărât să își retragă solicitarea pentru emiterea ordinului de protecție.

„Până aici poate părea o poveste absurdă și chiar amuzantă. Patentul, meciul, shaorma. Aproape că ai putea râde. Doar că pentru mine nu era o seară amuzantă. Iar de aici lucrurile devin mult mai serioase. Am fost asigurată că toate informațiile sunt confidențiale. Ulterior, am ajuns să îmi văd informații din dosarul meu în presă, fără ca eu să-mi fi dat consimțământul pentru publicarea lor.

Cât timp am fost acolo, am văzut și alte fete venite să raporteze incidente fiind tratate de parcă deranjau, nefiind luate în serios. Am decis să îmi retrag cererea pentru emiterea ordinului de protecție deoarece, în urma experienței avute, nu mai am încredere în modul în care organele de poliție au gestionat situația mea și informațiile confidențiale furnizate de mine”, a transmis ea.

Ema Uta a explicat de ce multe femei nu îndrăznesc să ceară ajutor

În mesajul său, make-up artista a abordat și problema femeilor care se confruntă cu violența și care, din diverse motive, nu reușesc să solicite sprijinul autorităților. Experiența personală a făcut-o să înțeleagă mai bine dificultățile cu care se pot confrunta victimele atunci când încearcă să își găsească dreptatea și protecția.

„Și atunci începi să te întrebi ce înseamnă, în realitate, să apelezi la organele aferente. Nu scriu toate acestea doar ca să povestesc o experiență neplăcută și nici ca să pun toți polițiștii în aceeași categorie. Le scriu pentru că poate postarea aceasta poate fi un semnal de alarmă. Poate serviciile prin care ar trebui asigurată protecția pot fi îmbunătățite. Poate. Sentimental de siguranță al fetelor menționate depinde de oamenii și instituțiile statului.

Și mai am ceva de spus celor care întreabă atât de ușor:«De ce nu pleacă?», «De ce nu merge la poliție?», «De ce tace?», «De ce nu face nimic?». Poate pentru că, după ce își găsește curajul să facă ceva, poate nimeri într-o seară cu meci. Poate pentru că lucruri pe care le-a spus într-un context care ar fi trebuit să fie confidențial ajung să fie discutate public.

Eu nu aveam habar cum arată în România o asemenea experiență până când am trecut personal prin ea. Acum înțeleg mult mai bine de ce atât de multe femei tac. Nu pentru că «nu fac nimic», ci pentru că începe o a doua luptă: aceea de a încerca să-ți păstrezi demnitatea și intimitatea.

Poate că cineva care trebuie să vadă această postare o va vedea. Și poate data viitoare când o femeie intră într-o secție de poliție după ce a trecut printr-o experiență neplăcută, pentru câteva ore ea va fi mai importantă decât meciul. Chiar și dacă a dat Lamine Yamal gol”, a spus Ema Uta.

Ghid de cumpărături

horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci Horoscop
banner ajunsi jpg
#Exclusiv Click!
„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie Vedete românești
image
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări adevarul.ro

Parteneri

image
Mircea Rednic pune tunurile pe Hagi: “Cicâldău este mult peste Ianis! Gică nu-și dă seama că e selecționerul României, nu antrenor la Farul!” www.fanatik.ro
image
Profesori stropiţi cu benzină la protestele liceenilor din Franța: școli devastate și 40 de directori răniți observatornews.ro
image
Bulgarii cer autorităților să fie scoasă taxa de pe ”Podul Prieteniei”, după ce România a anulat-o deja www.antena3.ro
image
Atac în Strâmtoarea Ormuz. Un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut și a luat foc www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce premier a propus Gigi Becali pentru România: „E singura soluţie!” as.ro
image
ANAF verifică mașinile second-hand scoase la vânzare. Prețul din anunț va fi comparat cu cel din actele fiscale playtech.ro
image
David Matei, OUT din lotul României! Gică Hagi, contrat în direct pentru neconvocarea giuvaierului Universității Craiova www.fanatik.ro
image
Ispita Gabriella a rămas ÎNSĂRCINATĂ cu un concurent de la Insula Iubirii: 'Aș fi continuat toată viața alături de el' www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
alex dima jpeg
Alex Dima, secrete despre rolul de tată și ce înseamnă pentru el „acasă”: „Asta trebuie să facă un părinte“ Vedete românești
alina puscau instagram jpg
VideoAlina Pușcău, veste uriașă după lupta cu cancerul! Ce au descoperit medicii. „Dumnezeu face miracole!” Vedete românești
banner ajunsi jpg
#Exclusiv Click!
„Am mâncat și pâine mucegăită!” Vedetele care acum au vile și mașini, dar au crescut în sărăcie Vedete românești
Sandra Mutu jpg
Sandra Mutu, primele mărturisiri despre debutul în televiziune. Ce își dorește de la acest capitol: „Este o provocare pentru mine” Vedete românești
lavinia parva si stefan banica
Lavinia Pîrva, mesaj despre presiunea pe care părinții o pun asupra copiilor: „Și copilăria este viață” Vedete românești
printul marco si marian grozavu
#Insula iubirii
De la ce s-au luat Prințul Marco și Marian Grozavu. Conflictul care a încins spiritele: „Băi, King Fu Panda” Vedete românești
Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste!
#Exclusiv Click!
Elena Ionescu, fericită și liniștită în dragoste! Ce pasiune are fiul artistei: „Când e bine, e bine!” Vedete românești
Ben Affleck Getty Images (1) jpg
Ben Affleck a fost jefuit și amenințat cu un cuțit în adolescență! Actorul a reușit să identifice atacatorii Vedete internaționale
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani actualitate.net