 Sandra Mutu, primele mărturisiri despre debutul în televiziune. Ce își dorește de la acest capitol: „Este o provocare pentru mine”
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Sandra Mutu, primele mărturisiri despre debutul în televiziune. Ce își dorește de la acest capitol: „Este o provocare pentru mine”

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După ani în care a preferat să rămână departe de atenția publică, Sandra Mutu deschide un nou capitol în cariera sa și intră în televiziune. 

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Foto: Instagram

Soția lui Adrian Mutu prezintă Retrospectiva Știrilor Antena Stars, un proiect care o scoate din zona de confort și îi oferă ocazia de a se descoperi pe sine într-un context complet nou.  

De ce a acceptat Sandra Mutu noua provocare 

Sandra Mutu a declarat pentru Viva că familia a ajutat-o să ia decizia de a reveni pe micile ecrane. La fel de important a fost modul în care a fost privită de echipa din spatele proiectului.

„Pentru mine a contat foarte mult să simt că există încredere și că nu sunt privită doar ca „soția lui Adrian Mutu”, ci ca Sandra, cu personalitatea și calitățile mele”, spune ea. Libertatea de a fi ea însăși a fost decisivă: „Mi-a plăcut ideea proiectului și faptul că mi s-a oferit libertatea de a fi eu”.

Deși nu a căutat niciodată atenția publicului, televiziunea a devenit o provocare pe care nu a vrut să o refuze din teamă. „Simt că este o oportunitate pe care, dacă aș refuza-o doar de teamă, probabil aș regreta mai târziu.”

Pentru Sandra Mutu, cel mai dificil aspect a fost adaptarea la ritmul televiziunii și la complexitatea prezentării în fața camerelor. „Partea de a vorbi în fața camerelor și de a fi atentă la foarte multe lucruri simultan a fost ceva nou”, explică ea.

Totuși, a ales să nu pună presiune pe sine și să accepte că începuturile sunt firești: „Încerc să nu pun presiune pe mine și să accept că este normal să nu le știu pe toate de la început”.

De pe podiumul de Miss România la rigurozitatea știrilor

Revenirea Sandrei Mutu în fața publicului marchează o evoluție clară față de primii pași făcuți în lumea reflectoarelor. Cunoscută inițial sub numele de Sandra Bachici, ea cucerea în anul 2010, la doar 17 ani, mult râvnitul titlu de Miss România, victorie care i-a asigurat o carieră fulminantă în modelling și atenția presei tabloide.

După mariajul cu Adrian Mutu și nașterea băiețelului lor, tânăra a preferat să facă un pas în spate, dedicându-se aproape exclusiv căminului și vieții de familie.

La peste un deceniu de la lansare, Sandra revine în atenția publicului maturizată și dornică să confirme într-un format jurnalistic de sinteză la Antena Stars.

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