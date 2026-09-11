 Cum a ajuns Sandra Mutu prezentatoare tv:„ Nu pot să spun că am avut dorința de a lucra în acest domeniu”. Ce sfat prețios i-a dat „Briliantul”?
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Cum a ajuns Sandra Mutu prezentatoare tv:„ Nu pot să spun că am avut dorința de a lucra în acest domeniu”. Ce sfat prețios i-a dat „Briliantul”?

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După ce ani de zile s-a dedicat exclusiv familiei, Sandra Mutu a luat, recent, pe toată prin surprindere anunțându-si debutul în televiziune în postura de prezentatoare la postul Antena Stars. Frumoasa soție a Briliantului a povestit, în exclusivitate pentru Click!, cum a ajuns să lucreze în tv şi ce sfaturi prețioase i-a oferit soțul ei fotbalist la început de drum în show-biz. 

Sandra, Adrian Mutu și fiul lor, Tiago
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Sandra, Adrian Mutu și fiul lor, Tiago Foto: Antena 1

Sandra Mutu poate fi urmărită, în fiecare sâmbătă și duminică, la Antena Stars, unde prezintă „Retrospectiva Știrilor Antena Stars”, emisiune ce începe de la ora 9.00. 

Sandra Mutu, la pupitrul Știrilor de la Antena Stars
Sandra Mutu, la pupitrul Știrilor de la Antena Stars Foto: Instagram

„Am luat-o ca pe o provocare”

Click!: Sandra, cum te-ai decis practic să intri în televiziune? A fost o dorință de-a ta mai veche sau a venit oferta din partea Antenei?

Sandra Mutu: Nu pot să spun că am avut dorința de a lucra în acest domeniu, ba chiar din contră, până acum m-am ferit de lumina reflectoarelor. Însă când am primit propunerea din partea Antenei, am considerat că e momentul să ies din zona de confort şi să încerc ceva nou. Am luat-o ca pe o provocare. 

Click!: Ce emoții te încearcă? Pentru tine e un început de drum…

Sandra Mutu: Emoțiile sunt foarte mari, dar sper să reușesc să le depăşesc cât mai curând.

Click!: Ce ți se pare cel mai greu la munca în televiziune? Cum te-ai încadrat în echipă? Care este atmosfera la filmări? 

Sandra Mutu: Totul este nou şi provocator în acelaşi timp. Iar mie îmi plac provocările. Poate că la primele emisii emoțiile şi-au spus cuvântul, dar uşor-uşor m-am mai relaxat. Echipa este extraordinară, e un mediu foarte cald unde m-am simțit acasă încă din prima clipă. Sper să mă dezvolt cât mai mult alături de acești oameni minunați!

Click!: Cum o să te împarți de acum înainte între familie și job?

Sandra Mutu: Sunt în punctul în care încerc să integrez acest nou program în viața mea și e de ajutor faptul că nu mă solicită zilnic, ceea ce îmi permite să îmi desfășor și celelalte activități fără probleme. 

Va fi ceva mai complicat cu micile escapade în afara țării cu care eram obișnuită, dar încerc să îmi organizez programul încât să petrec și timp de calitate împreună cu familia.

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Foto: Instagram

„Adi m-a susținut enorm”

Click!: Cât de mult te-a susținut soțul în luarea acestei decizii? Ți-a dat vreun sfat prețios? El este obișnuit cu camerele de televiziune…

Sandra Mutu: M-a susținut enorm. El consideră că mi se potrivește mănușă această postură la știri și e convins că voi reuși să evoluez foarte mult în noua meserie. Iar ca sfat, cred că faptul că mereu îmi spune să am încredere în mine și să transform emoțiile în ceva constructiv.

Sandra și Adrian Mutu s-au căsătorit în 2017
Sandra și Adrian Mutu s-au căsătorit în 2017 Foto: Instagram

Sandra, a treia soție a lui Adrian Mutu 

Sandra Mutu are 30 de ani și este cea de-a treia soție a lui Adrian Mutu, fostul fotbalist devenit antrenor.  În 2013, Adrian Mutu divorța de Consuelo, cea de-a doua soție a lui și femeia care i-a dăruit două fetițe. După doarun  an de la divorțul de Consuelo Matos, în 2014, fostul fotbalist devenit antrenor avea să înceapă o relație cu Sandra Bachici.

Sandra și Adrian  s-au căsătorit în toamna anului 2017. Tot atunci a venit pe lume și băiețelul lor, Tiago, care se pare că va călca pe urmele tatălui său și va deveni fotbalist. 

Invitat în podcastul lui Cătălin Măruță, Mutu a dezvăluit că a remarcat-o pe frumoasa Sandra încă din 2010, pe când aceasta a câștigat titlul de Miss România.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: «Ce fată frumoasă!». Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu, pe YouTube. De șapte ani, cei doi sunt de nedespărțit. 

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