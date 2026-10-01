Ce s-a întâmplat cu imaginea sexy a lui Jennifer Lopez? Vedeta a șocat cu o ținută modestă la Săptămâna Modei de la Paris!

„Casnica latino”. Așa o putem descrie mai nou pe Jennifer Lopez, care și-a surprins fanii, la Săptămâna Modei de la Paris, cu o apariție care a ieșit complet din tiparele stilului ei obișnuit.

Foto: Profimedia, Instagram

Cunoscută pentru ținutele ei spectaculoase, mulate și extrem de senzuale, JLo a optat pentru un look mult mai cuminte și… neflatant. Vedeta a purtat o rochie lungă, de culoare alb-crem, din dantelă, care nu-i punea deloc în evidență silueta, la care a accesorizat o geantă neagră din piele Lady Dior.

Și, de parcă nu era de-ajuns rochia largă, care nu-i complimenta deloc talia de viespe, Jennifer Lopez a ales să adauge o notă... originală întregii ținute. Astfel, diva latino și-a completat apariția cu o pereche de șosete albe și pantofi loafer negri, lucioși, asortați cu geanta, dar care nu se potrivesc deloc cu feminitatea dantelei rochiei. Și nici cu statutul ei de sex simbol!! Alegerea neobișnuită a transformat ținuta într-una… deloc potrivită vedetei care mizează, de obicei, pe sex appeal-ul ei.

Foto: Profimedia

Dacă Jennifer Lopez ne-a obișnuit de-a lungul anilor cu rochii îndrăznețe, decolteuri generoase și ținute menite să-i pună în valoare silueta, apariția ei de la Paris demonstrează că vedeta experimentează din punct de vedere vestimentar. Însă cu ce risc? De-a distruge imaginea sexy la care a „muncit” decenii întregi? Cu siguranță că fanii ei fideli sunt șocați de schimbarea pe care a făcut-o idolul lor, care, la 57 de ani, este extrem de sexy și de senzuală. De obicei, pentru că acum a adoptat un look bătrânicios, complet dezavantajos!

Foto: Instagram Jennifer Lopez

Rămâne de văzut dacă această schimbare reprezintă doar o alegere de moment pentru podiumurile pariziene sau începutul unei noi etape în stilul vestimentar al lui Jennifer Lopez. Cert e că nu credeam că o să prindem ziua în care s-o vedem pe JLo cu șosete flaușate și pantofi masculini, lipsiți complet de toc, feminitate și… frumusețe!