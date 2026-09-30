Lovitură de teatru pentru aceste zodii! Universul le dă planurile peste cap

Astrologii vin cu vești importante pentru câteva zodii care sperau să dea lovitura în perioada următoare. Din păcate, în anumite privințe, Universul nu va fi de partea lor, cel puțin nu acum, căci nativii trebuie să învețe câteva lecții importante despre răbdare, acceptare și mersul lucrurilor. Iată care sunt zodiile cărora Universul nu le va îndeplini dorințele, deși se așteptau ca lucrurile să se așeze exact așa cum și-au imaginat.

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Berbecii, dezamăgiți de o promisiune

Berbecii rămân dezamăgiți de faptul că una dintre cele mai mari dorințe personale nu se va mai realiza, deși au avut convingerea că lucrurile merg în direcția dorită. Poate fi vorba despre o promisiune pe care o persoană apropiată le-a făcut-o, în legătură cu un plan important pentru viitor, fie că este vorba despre viața personală, bani sau chiar o schimbare pe care o așteptau de mult timp.

Nativii acestei zodii vor avea senzația că au făcut tot ce ținea de ei, însă vor descoperi că unele lucruri nu pot fi controlate. Dezamăgirea poate fi puternică la început, dar această situație îi va învăța să nu își mai pună toate speranțele în promisiunile celor din jur.

Săgetătorii, refuzați de persoane apropiate

Pentru Săgetători, Universul lucrează în favoarea lor, chiar dacă ceea ce se va întâmpla în perioada următoare poate fi interpretat, la prima vedere, ca fiind în defavoarea lor. Aceștia sunt nevoiți să se lovească de refuzuri și dezamăgiri din partea unor persoane apropiate, poate chiar din partea partenerului de viață sau a unei persoane cu care încearcă să înceapă o relație.

În ciuda încrederii puternice pe care o au în propriile forțe, refuzul de care se vor lovi vine ca o lecție din trecut. Nativii trebuie să înțeleagă că anumite răni provocate cândva unor persoane apropiate se pot întoarce acum sub forma unor situații pe care nu le pot controla.

Perioada următoare îi poate determina să privească lucrurile dintr-o perspectivă diferită și să înțeleagă mai bine ce au de schimbat în comportamentul lor.

Capricornii, obligați să renunțe la planurile lor

Capricornii sunt nevoiți să renunțe, cel puțin pentru moment, la unele dintre planurile importante pe care le aveau. Situația poate avea legătură inclusiv cu partea profesională, mai ales dacă nativii își făceau planuri mari în ceea ce privește cariera, o schimbare de loc de muncă sau un proiect în care au investit mult timp și energie.

Deși pentru ei poate fi greu să accepte că lucrurile nu se întâmplă atunci când își doresc, această amânare le poate arăta că nu toate oportunitățile trebuie forțate. Capricornii vor fi nevoiți să aibă răbdare și să înțeleagă faptul că un plan care nu se concretizează acum nu înseamnă neapărat că este pierdut pentru totdeauna.