 Horoscop luni, 28 septembrie. Atenție la bani și conflicte: ce se întâmplă cu fiecare zodie
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Horoscop luni, 28 septembrie. Atenție la bani și conflicte: ce se întâmplă cu fiecare zodie

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Horoscop luni, 28 septembrie. Prima zi a săptămânii vine cu situații neprevăzute în dragoste, atenție sporită la sănătate și câteva provocări pe plan financiar. Unele zodii sunt sfătuite să fie mai atente la cheltuieli, în timp ce altele pot profita de oportunități pentru a-și consolida relațiile sau planurile de viitor. Iată ce rezervă astrele fiecărei zodii.

Horoscop luni, 28 septembrie.
Horoscop luni, 28 septembrie. Foto: arhiva

Berbec

Iubire - Puteți fi bombardat cu întrebări incomode puse de familie. Aveți atitudinea elegantă de a da răspunsuri vagi.

Sănătate - Vă entuziasmați, dar vă dispare entuziasmul în curs de o secundă.

Bani - Explicați ferm și clar ce așteptați de la ceilalți. Se pot produce erori, pentru care apoi să fie nevoie să plătiți pentru a le repara.

Taur

Iubire - Aveți grijă de cei dragi. Doar fiți alături de ei și lăsați compasiunea să iasă la suprafață.

Sănătate - Înscrieți-vă la cursuri! Asta dacă timpul permite.

Bani - Vizitați site-urile de turism, sfătuiți-vă cu familia și faceți planuri pentru următoarele escapade ale anului în curs.

Gemeni

Iubire - O afirmație nelalocul ei poate fi scânteia care să declanșeze butoiul cu pulbere și să răbufnească nemulțumiri mai vechi.

Sănătate - Emoțional, vă bucurați de o stare de echilibru care pare durabil.

Bani - E avantajos acum să lucrați singur. În caz contrar, aflați că sunteți nevoit să împărțiți meritele și câștigurile cu întreaga echipă.

Rac

Iubire - Prietenii apropiați vă sar în ajutor mai rapid decât familia. Apelați cu încredere, dar numai la cei mai intimi.

Sănătate - Adăugați un nou club de îngrijire a sănătății. Renunțați la lucrurile cunoscute și încercați lucruri noi terapeutice.

Bani - Tot pe regim de utilizare a economiilor funcționați. Banii la care sperați întârzie să apară.

Leu

Iubire - Organizați un grătar sau picnic acasă. Invitați prieteni și rude cu care știți că sunteți confortabil să fiți voi înșivă.

Sănătate - Aveți energie suficientă să vă bucurați și de sport, și de momentele de distracție.

Bani - Nu vă lăsați intimidați de tehnici de vânzare. Sunteți relaxat și puteți cădea mai ușor în plasa celor care nu urmăresc doar interesul vostru.

Fecioară

Iubire - Discutați cu cineva neutru, eventual cu partenerul. Cereți sfatul pentru ca atunci când veți fi față în față cu cei cu care aveți de negociat să fiți mai pregătit mental.

Sănătate - Rămâneți sincer față de voi și, dacă sunteți mulțumit de rezultate, chiar dacă din afară nu se văd, păstrați exercițiile și remediile.

Bani - Încercați să reduceți din pierderi și să comunicați sincer cu cei care sunt rău intenționați.

Balanță

Iubire - Sunteți cam certăreți, deci nu vă mirați că disputele nu vă ocolesc. Încercați să vă regăsiți o parte din calm.

Sănătate - O viață activă înseamnă alternanță între relaxare și muncă. Aveți grijă la sedentarism.

Bani - Lucrați în echipă. Vi se ridică o greutate de pe umeri știind că responsabilitatea e împărțită egal.

Scorpion

Iubire - Nu reușiți să vă țineți de promisiunile făcute, iar cei dragi vă sâcâie cu solicitări de favoruri.

Sănătate - Problemele cronice revin în actualitate. Nu vă împingeți limitele, căutați să aveți remediile la îndemână.

Bani - Realizați că micile cheltuieli de pe lângă casă sunt de fapt destul de costisitoare. Faceți liste și calcule concrete.

Săgetător

Iubire - Planificați o călătorie pe distanță mai lungă. Apar subiecte noi care vă atrag și acolo vă puteți aprofunda cercetările.

Sănătate - Vă simțiți tensionat, iar cei din jur nu înțeleg prin ce treceți. Ocupați-vă de nevoile proprii.

Bani - Puteți să participați la workshop-urile de la muncă. Vă faceți acolo legături utile.

Capricorn

Iubire - Echilibrați timpul pentru profesie cu cel petrecut cu cei apropiați. Acordați-le afecțiune și sprijin.

Sănătate - Comunicarea aduce descărcare a energiei negative și vă eliberează de presiune.

Bani - Nevoia de a cheltui vă este diminuată sau evidențiată în ultimul moment.

Vărsător

Iubire - Fiți sinceri cu cei dragi, nu încercați să păreți că vă face plăcere o anumită activitate dacă nu e cazul.

Sănătate - Acasă aveți libertatea de a face mișcare când doriți, să vă planificați regimul și să vă bucurați de puțină relaxare.

Bani - Reconsiderați planurile financiare. Faceți noi proiecte și cercetați informațiile disponibile online.

Pești

Iubire - Impulsurile romantice vă fac să asaltați timpul partenerului. Vreți să stați mai departe de cercul social extins.

Sănătate - Treceți prin furtuni interioare care vă determină reacții spontane și nu neapărat plăcute.

Bani - Cu cât sunteți mai mulți colegi uniți, cu atât aveți putere să negociați salariul cu superiorii.

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