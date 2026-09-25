 Horoscop sâmbătă, 26 septembrie: o zodie are parte de oportunități, alta trebuie să fie atentă la bani
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Horoscop sâmbătă, 26 septembrie: o zodie are parte de oportunități, alta trebuie să fie atentă la bani

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Weekendul vine cu energii diferite pentru cele 12 zodii. În timp ce unii nativi sunt încurajați să se deschidă către oameni noi și oportunități, alții ar trebui să fie mai atenți la bani, sănătate sau la felul în care comunică.

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Foto: arhivă

Sâmbătă, 26 septembrie

Berbec

Iubire - Doriți să vă găsiți o persoană specială, iar șansa vă aduce în preajmă oameni interesanți.

Sănătate - Aveți putere și forță vitală - aveți nevoie de ele pentru a vă depăși propriile temeri și limite.

Bani - Sunteți penalizați mai ușor și mai repede decât ceilalți pentru erori. Acționați cu atenție.

Taur

Iubire - Discuțiile zgomotoase vă fac plăcere. Animația, grupurile largi de persoane vă atrag ca un magnet.

Sănătate - Anticipați impactul emoțiilor asupra fizicului. Când simțiți că vă crește tensiunea arterială, spuneți stop la ce faceți.

Bani - Editați un set de reguli în asocierile care privesc afacerile. Munca împărțită egal duce și la profit împărțit echitabil.

Gemeni

Iubire - Urmăriți mesajele și fiți pe fază! Răspundeți prompt la invitații și nu ridicați multe pretenții.

Sănătate - Stabiliți-vă în scris obiectivele. Căutați modele și acționați pentru a menține starea de sănătate.

Bani - Nu subestimați puterea asocierii și evitați să tensionați colaborările prin hotărâri individuale pentru banii comuni.

Rac

Iubire - Reluați legătura cu persoane față de care ați avut afinități, dar nu ați trecut mai departe de socializarea de fațadă.

Sănătate - Întreruperile neașteptate de ritm vă creează anxietate. Nu prea reușiți să respectați timpul zilnic.

Bani - E nevoie să fiți mai concret, concis și clar în listele de cheltuieli. Amânați luarea deciziilor.

Leu

Iubire - Limitați timpul irosit cu problemele altora. Concentrați-vă pe viața personală și pe familia proprie.

Sănătate - Eliberați emoții. Apelați la tehnici spirituale sau la metode de liniștire preferate.

Bani - Aveți ultimul cuvânt de spus în investițiile legate de cămin, dar e indicat să amânați achizițiile efective.

Fecioara

Iubire - Prietenii vă solicită ajutor concret sub formă de bani. Aveți încredere și acordați sprijin.

Sănătate - Faceți un proces de detoxifiere mai original. Renunțați temporar la telefon și internet, și doar relaxați-vă.

Bani - Cu o mână dați și cu alta primiți. Vi se propun șanse să valorificați talentele personale în afara orelor de muncă.

Balanța

Iubire - E moment de a întări relațiile cu colegii și de a afla informații prețioase despre persoana pe care ați pus ochii.

Sănătate - Atenția scade și puteți fi implicat în mici accidente cauzate de neglijență.

Bani - Doriți să fiți organizat, econom și să aveți un buget de austeritate cu cheltuieli reduse la minim.

Scorpion

Iubire - Cei care formează un cuplu de o lungă perioadă de timp simt nevoia să se retragă în singurătate pentru a medita.

Sănătate - Dacă nu monitorizați cu atenție regimul de nutriție și ritmul de viață, riscați ca energia pozitivă să se îndrepte spre zone inutile.

Bani - Aveți șansă de a câștiga din activități ce țin de sfera umanistă, dar și de arta croitoriei sau cea culinară.

Săgetător

Iubire - Comunicați dezorganizat, iar asta vă afectează relațiile. Nu vă implicați în conversații importante.

Sănătate - Senzația că ați pierdut sprijinul cuiva drag vă deteriorează starea emoțională.

Bani - Acționați inteligent și aveți șansa să fiți răsplătit pentru inițiativă. Alegeți cu grijă momentul de a face propuneri.

Capricorn

Iubire - Împărtășiți-vă cele mai ambițioase vise cu cei dragi și bucurați-vă de suportul și ideile lor.

Sănătate - Dispoziția în care veți traversa ziua va depinde de voi, de ideile voastre și modul de a privi lucrurile.

Bani - Cheltuiți pentru cărți de specializare sau de rafinare a cunoștințelor profesionale.

Vărsător

Iubire - Stabiliți mental ce aveți de spus celor cu care vă întâlniți regulat. Faceți o strategie de acasă.

Sănătate - Alegeți un meniu care să vă ofere, pe lângă nutrienții necesari funcționării, și senzația de confort și alinare sufletească.

Bani - Financiar, situația fluctuează. Dacă vă încălzește cu ceva, și la alții e la fel.

Pești

Iubire - Evitați reconectarea cu persoane care știți că vă stârnesc emoții intense. Alegeți o companie plăcută și pozitivă.

Sănătate - Informațiile sunt contradictorii. Ascultați păreri, dar nu abandonați rutina de exerciții sau dieta.

Bani - O secundă de ezitare înseamnă să lăsați locul liber pentru următorul. Se profită de neatenție la oportunități.

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