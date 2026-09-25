 Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici”
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Prințul Harry și Meghan Markle au plecat nervoși dintr-un bar după ce li s-a cerut să aștepte la coadă. „Toată lumea este tratată la fel aici”

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Prințul Harry și Meghan Markle ar fi „plecat nervoși” dintr-un bar din Montecito după ce li s-a cerut să aștepte așa cum procedează orice alt client, potrivit unei angajate a localului. Incidentul, petrecut la scurt timp după mutarea lor în California, revine acum în atenție în contextul posibilului lor retur în zonă. 

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Foto: arhivă

Cum s-a produs incidentul

O chelneriță de la Honor Bar, un local popular din Montecito, susține că Harry și Meghan au vizitat restaurantul o singură dată, în 2020. Potrivit acesteia, li s-a cerut să își treacă numele pe lista de așteptare, la fel ca restul clienților. Ea afirmă că cei doi s-ar fi enervat când au aflat că trebuie să aștepte.

„Toată lumea este tratată la fel aici”, a spus angajata pentru Daily Express. „Au spus că nu ar trebui să aștepte. Apoi au plecat și nu s-au mai întors”, a mai declarat aceasta. Ulterior, cuplul ar fi comandat mâncare la pachet, ridicată de un membru al echipei restaurantului”.

Incidentul este doar unul dintre mai multe relatări ale localnicilor despre perioada petrecută de Sussexi în Montecito. Harry și Meghan s-au mutat în 2020 într-o proprietate de nouă dormitoare și 16 băi, situată într-o zonă exclusivistă, în apropierea reședinței lui Oprah Winfrey.

Ciara Curtis, manager financiar în vârstă de 52 de ani, spune că cei doi au păstrat distanța față de comunitate. Ea povestește că o vecină, Susan, le-a trimis o sticlă de vin local și o scrisoare de bun venit, prin intermediul echipei lor de securitate. A doua zi, sticla și scrisoarea - nedeschisă - ar fi fost returnate pe pragul femeii.

„Puteau să ofere vinul cuiva din echipă și să scrie un simplu mesaj de mulțumire. Faptul că au ignorat gestul a dat tonul modului în care au fost percepuți”, a spus Curtis.

Reacții din partea vecinilor celebri

Bruce Johnston, fost membru al trupei The Beach Boys, care locuiește în apropiere, a vorbit public despre cuplu. El l-a descris pe Harry drept „un nesuferit” și a sugerat că acesta s-ar fi întors în Marea Britanie pentru a-și cere scuze fratelui său, Prințul William.

Johnston spune că i-a văzut pe Harry și Meghan o singură dată în centrul orașului, într-o mașină, și că a fost „speriat” de bodyguarzii lor înarmați.

Alți locuitori spun că i-au văzut rareori în public, deși zona este plină de celebrități. Marc Atwell, 42 de ani, afirmă că nu crede că mulți oameni vor simți lipsa cuplului. El îi compară cu alte vedete din Montecito - Oprah Winfrey, Kevin Costner, Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston - care au participat la evenimente locale sau au sprijinit cauze comunitare.

Ducele și Ducesa de Sussex ar urma să revină în California luna viitoare, după ce s-au mutat recent în Marea Britanie. Meghan este așteptată pe 30 octombrie la Daytime Emmy Awards, unde serialul ei de pe Netflix, With Love, Meghan, este nominalizat la categoria Outstanding Lifestyle Series.

Harry și Meghan nu își vor relua îndatoririle regale

Unii dintre prietenii cuplului ar fi spus chiar că Harry a obținut în sfârșit acordul „jumătate înăuntru, jumătate în afară” pe care și l-a dorit dintotdeauna. Acest lucru ar fi însemnat că Harry urma să aibă libertatea de a profita de oportunități comerciale profitabile, în timp ce, neoficial, își îndeplinea un număr limitat de îndatoriri regale.

Acest model a fost respins încă din anul 2020, de către Regina Elizabeth, după care Harry și Meghan au renunțat la titlurile și la îndatoririle regale și au părăsit Marea Britanie. Acum, Regele Charles spune clar că faptul că cei doi au revenit în țară nu înseamnă că revin și în rândul familiei regale.

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