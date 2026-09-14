 Regina Camilla ar fi pus piciorul în prag după întoarcerea lui Harry și Meghan. Ce l-ar fi sfătuit pe regele Charles
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Regina Camilla ar fi pus piciorul în prag după întoarcerea lui Harry și Meghan. Ce l-ar fi sfătuit pe regele Charles

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Regina Camilla ar fi insistat pe lângă Regele Charles să traseze limite clare pentru ducii de Sussex, după revenirea lor în Marea Britanie alături de copii. Aceasta s-ar fi temut că prezența lor ar putea fi percepută ca o reluare treptată a îndatoririlor regale oficiale.

Camilla, îngrijorată de revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie.
Camilla, îngrijorată de revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie. Foto: arhivă

Revenirea Prințului Harry și a lui Meghan Markle în Marea Britanie, alături de copiii lor, Archie și Lilibet, a readus tensiunile în familia regală. Potrivit unor informații, Regina Camilla l-ar fi influențat pe Regele Charles să clarifice statutul celor doi, pentru a evita orice neînțelegeri legate de rolul lor în cadrul Familiei Regale, potrivit Radar online.

Temerea Reginei Camilla: riscul ca ducii de Sussex să revină la îndatoririle regale

Potrivit dezvăluirilor apărute în presa internațională, Regina Camilla a fost îngrijorată de modul în care publicul și oficialii ar putea interpreta mutarea cuplului în Regat. Teama principală a fost că revenirea lor ar fi putut părea primul pas către o restabilire lentă și neoficială a vechilor atribuții regale.

„Camilla înțelege mai bine decât majoritatea oamenilor cât de repede pot deveni complicate percepțiile în jurul monarhiei și era hotărâtă ca revenirea lui Harry și Meghan să nu fie interpretată drept începutul unei restabiliri treptate a fostelor lor poziții”, a subliniat o sursă. 

Din perspectiva reginei, lăsarea situației într-o zonă gri nu ar fi făcut decât să amplifice neînțelegerile pe termen lung, fiind necesar ca regulile să fie stabilite ferm încă din prima clipă.

Influența Reginei asupra lui Charles și delimitarea rolurilor

Apropiații familiei regale atrag atenția că sfaturile Camillei cântăresc enorm în fața suveranului britanic, în special în chestiunile delicate:

„Influența Reginei asupra lui Charles nu ar trebui niciodată subestimată. Este o persoană în a cărei judecată are o încredere enormă, în special atunci când problemele familiale dificile riscă să devină probleme instituționale”.

Sursele precizează însă că intervenția nu a vizat blocarea unei reconcilieri între tată și fiu, ci doar delimitarea strictă a rolurilor.

Prințul Harry își poate continua nestingherit relația personală cu tatăl său, fără a avea dreptul de a reprezenta Coroana Britanică la evenimente de stat, iar Meghan Markle își poate derula proiectele caritabile și de afaceri, fără ca acestea să fie asociate oficial cu Casa Regală prin simpla lor prezență pe teritoriul Marii Britanii.

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