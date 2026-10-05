 Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”
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Sylvester Stallone, bătaie cu Richard Gere pe platourile de filmare. „L-am tras afară de pe bancheta din spate...”

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Sylvester Stallone a povestit în detaliu unul dintre cele mai tensionate episoade din începutul carierei sale, când relația cu Richard Gere a ajuns la un conflict fizic pe platoul filmului „The Lords of Flatbush”. Actorul susține că tensiunile dintre cei doi au început încă de la audiții și au escaladat până în punctul în care unul dintre ei a trebuit să părăsească producția.

Sylvester Stallone și Richard Gere
Sylvester Stallone și Richard Gere Foto: colaj

Povestea apare în noua autobiografie a lui Sylvester Stallone, The Steps, lansată pe 29 septembrie 2026. Actorul rememorează perioada în care lucra la filmul din 1974 și explică modul în care antipatia dintre el și Richard Gere s-a transformat într-un conflict care avea să lase urme timp de mai multe decenii, scriu cei de la ew.com.

În aceeași perioadă, Stallone l-a cunoscut și pe Robert De Niro, cu care, spune el, lucrurile au decurs mult mai bine la început.

Tensiunile dintre Stallone și Gere au început încă de la audiții

Potrivit amintirilor lui Stallone, primele probleme au apărut în timpul probelor pentru film. Actorul spune că improvizațiile cu Richard Gere nu au mers deloc în aceeași direcție ca cele cu Robert De Niro.

„Îmi amintesc că inițial totul a mers destul de bine între mine și De Niro. Încercam să ne întrecem unul pe celălalt la replici. Îmi plăceau improvizația și procesul de a inventa replici pe loc. Apoi, improvizațiile cu Richard Gere au mers prost, când Gere m-a prins de tricou, iar unghiile lui mi-au intrat în piele. I-am spus să se retragă, dar a făcut-o din nou la a doua dublă. Nu avea de unde să știe, dar Gere începuse să agite cazanul emoțional din mine.”

Stallone susține că gestul lui Gere l-a enervat, mai ales pentru că acesta ar fi repetat acțiunea după ce i s-a cerut să se oprească.

Stallone i-a spus regizorului cum ar reacționa în viața reală

Situația l-a determinat pe Stallone să-l întrebe pe regizorul Stephen Verona dacă poate reacționa în scenă așa cum ar face-o în realitate dacă cineva s-ar comporta în același mod cu el.

M-am întors către Stephen Verona și l-am întrebat: «Este în regulă dacă improvizez aici și reacționez așa cum aș reacționa cu adevărat dacă cineva mi-ar face asta în viața reală?»”

Regizorul l-ar fi întrebat atunci ce ar face într-o asemenea situație.

«Ce ai face?» «Ce aș face? I-aș sparge dinții.» «Te rog, nu.»

Deși conflictul fizic nu a izbucnit în acel moment, relația dintre cei doi actori a continuat să se deterioreze.

Momentul în care conflictul a devenit fizic

Stallone povestește că situația a escaladat în timpul unei pauze de masă. Cei doi actori se aflau într-o mașină parcată pe platoul de filmare și mâncau.

Potrivit lui Stallone, Richard Gere a vărsat grăsime de pui pe el, după ce fusese avertizat să fie atent să nu facă mizerie.

Un șuvoi de grăsime de pui s-a scurs de pe hârtia de aluminiu pe piciorul meu”.

Stallone spune că și-a pierdut cumpătul.

L-am lovit cu cotul peste piept, am ieșit din mașină, am venit în partea lui și l-am tras afară de pe bancheta din spate.

Gere ar fi încercat atunci să oprească escaladarea conflictului.

Hei, omule, nu vreau să ajungem la violență”, ar fi spus Richard Gere, potrivit relatării lui Stallone.

Răspunsul acestuia a fost scurt:

„Prea târziu...

Regizorul Stephen Verona a intervenit între cei doi actori pentru a împiedica o confruntare mai gravă.

„Stephen Verona s-a pus în fața lui Gere. Era clar pentru toată lumea că lucrurile astea nu funcționau. Unul dintre noi trebuia să plece.”

Richard Gere a fost scos din distribuția filmului

În urma incidentului, regizorul Stephen Verona ar fi decis să-l păstreze pe Sylvester Stallone și să renunțe la Richard Gere.

Stallone susține că, la scurt timp după acest episod, și Robert De Niro a părăsit proiectul pentru a lucra la un alt film.

În distribuția producției din 1974 au ajuns ulterior Perry King și Henry Winkler.

Pentru Stallone, incidentul nu a reprezentat doar o neînțelegere de moment. Potrivit actorului, conflictul cu Richard Gere a continuat să planeze asupra relației dintre cei doi timp de mulți ani.

O rivalitate despre care s-a vorbit și decenii mai târziu

Povestea conflictului dintre Sylvester Stallone și Richard Gere a reapărut în atenția publicului și în contextul unui episod relatat de Elton John în autobiografia sa din 2019.

Cântărețul a povestit despre o petrecere la care au participat Prințesa Diana și cei doi actori americani. Potrivit relatării sale, între Stallone și Gere ar fi existat din nou tensiuni, de această dată în contextul apropierii dintre Diana și Richard Gere.

Elton John a scris că cei doi actori ar fi fost la un moment dat foarte aproape de o confruntare fizică.

În timp ce noi, ceilalți, discutam, nu puteam să nu observ o atmosferă ciudată în încăpere. Judecând după privirile pe care continua să li le arunce, prietenia abia înfiripată dintre Diana și Richard Gere nu era deloc pe placul lui Sylvester Stallone.”

Elton John a adăugat:

„Cred că este posibil să fi venit la petrecere cu intenția clară de a o cuceri pe Diana, doar pentru a-și vedea planurile pentru acea seară date peste cap”.

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