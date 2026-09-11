Kate Middleton, schimbare inedită de look! Nuanța de păr aleasă de prințesă se poartă în această toamnă

Kate Middleton (44 de ani) a apărut la Liverpool cu un nou look, punându-și în valoare părul cu șuvițe în nuanțe calde de blond caramel. Tonurile deschise care îi încadrează chipul creează un efect natural și luminos, iar experții în frumusețe spun că nuanța este una dintre cele mai potrivite pentru această toamnă.

Kate Middleton a participat la un eveniment în Liverpool Foto: Profimedia

Kate Middleton și-a făcut șuvițe blonde

Specialiștii în modă și hairstyling consideră că nuanțele de caramel și miere vor fi printre cele mai populare în acest sezon. Prințesa de Wales a mers joi alături de Prințul William (44 de ani) la un stadion din Liverpool, pentru a susține un proiect dedicat prevenirii sinuciderilor.

Ea s-a alăturat în mod neașteptat programului soțului său și a atras atenția prin schimbarea de look. Prințesa de Wales și-a petrecut săptămâna la reședința familiei din Windsor, pregătindu-i pe cei doi copii mai mici, Prințesa Charlotte (11 ani) și Prințul Louis (8 ani), pentru noul an școlar, după ce marți l-a condus pe Prințul George (13 ani) la Eton College.

Părul lui Kate Middleton este vizibil mai deschis la culoare Foto: Profimedia

Pentru evenimentul din Liverpool, Kate Middleton a ales un costum albastru deschis, format din sacou și pantaloni, semnat de Edeline Lee, purtat cu o cămașă albă. Alegerea vestimentară a făcut și o trimitere discretă la culorile clubului de fotbal Everton, albastru și alb.

Kate și-a completat ținuta cu pantofi cu toc și vârf ascuțit și cu colierul „Portrait”, semnat Laura Lombardi, pe care l-a purtat și în prima zi de școală a Prințului George la Eton College, potrivit Hello! Magazine.

În semn de omagiu, prințesa a purtat și o pereche de cercei de la brandul de bijuterii Issy Star. Aceștia i-au fost dăruiți de Sarah Renton, o mamă îndurerată, în timpul vizitei lui Kate la Maidenhead Rugby Club, în iunie 2023. Cerceii au fost creați în memoria fiicei sale, Issy Phipps, care și-a luat viața în acel an, la vârsta de 17 ani.