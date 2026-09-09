Prințul George, condus de părinți în prima zi de școală! Cât costă un an de studii la Eton College

Marți, Prințul George (13 ani) a început o nouă etapă importantă din viața sa. El a început cursurile la prestigiosul Eton College din Windsor, iar părinții săi, Prințul William (44 de ani) și Prințesa Kate (44 de ani), l-au însoțit în prima zi de școală. George va locui în campus pe durata studiilor și calcă astfel pe urmele tatălui său și ale unchiului său, Prințul Harry (41 de ani), care au fost și ei elevi ai colegiului.

Kate Middleton, Prințul George și Prințul William au mers împreună la Eton College Foto: Profimedia

Prima zi de școală nu a fost lipsită de ploaie. William și Kate au purtat umbrele în timp ce își conduceau fiul către curtea colegiului. Acolo, George a fost întâmpinat de directorul Simon Henderson și de Sir Nicholas Coleridge, președintele consiliului de conducere al colegiului.

„Bun venit, mult succes și distracție plăcută”, i-a transmis directorul tânărului prinț, în timp ce îi strângea mâna. Aceștia au schimbat câteva cuvinte despre vreme, înainte ca George, părinții săi și reprezentanții școlii să intre în clădirea istorică, relatează BBC.

Prințul George a purtat uniforma școlară

Prințul George, îmbrăcat în uniforma specifică Eton College Foto: Profimedia

George a ajuns la Eton College direct de la reședința familiei din Windsor. În prima zi, prințul a purtat uniforma specifică prestigioasei școli, cu frac negru, vestă și guler alb. Alegerea școlii a fost intens discutată în presa britanică după ce George a absolvit Lambrook, o școală privată din Berkshire. În cele din urmă, familia regală a optat pentru o variantă cu o puternică legătură de familie.

Prințul William și Prințul Harry au studiat aici, la fel ca Charles Spencer, fratele bunicii sale, regretata Prințesa Diana. Frații săi mai mici, Prințesa Charlotte (11 ani) și Prințul Louis (8 ani), au rămas la școala Lambrook, unde își continuă studiile. Fondată în 1440 de regele Henric al VI-lea, Eton College este una dintre cele mai cunoscute școli private din Marea Britanie.

Instituția are 25 de case de internat, fiecare găzduind aproximativ 55 de elevi, începând de la vârsta de 13 ani. Taxele anuale ajung la aproximativ 88.000 de dolari, ceea ce transformă Eton într-una dintre cele mai scumpe școli din țară.

Eton College Foto: Profimedia

De-a lungul timpului, colegiul a format numeroase personalități britanice. Aproximativ 20 de prim-miniștri au studiat aici, printre ei David Cameron și Boris Johnson. Pe lista foștilor elevi celebri se află și scriitorii George Orwell și Ian Fleming, dar și actorii Eddie Redmayne, Hugh Laurie, Tom Hiddleston și Dominic West.

Școala a avut printre elevii săi și membri ai unor familii regale străine, precum Regele Leopold al III-lea al Belgiei, Regele Birendra al Nepalului și Regele Prajadhipok al Thailandei. Pentru George, anii petrecuți la Eton vor reprezenta și o ocazie rară de a duce o viață cât mai apropiată de cea a unui adolescent obișnuit. T

atăl său a povestit în trecut că s-a bucurat să poată fi „doar un alt elev” în perioada petrecută la colegiu. „Mi-a plăcut foarte mult să studiez la Eton”, a explicat acesta în trecut.

George va avea, însă, parte de o experiență diferită de cea a majorității colegilor săi, având în vedere că este destinat într-o zi să urce pe tronul Marii Britanii.