 Cine este pilotul care a evitat o posibilă tragedie la bordul unui avion Flydubai. A fost atacat de copilot
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Cine este pilotul care a evitat o posibilă tragedie la bordul unui avion Flydubai. A fost atacat de copilot

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Smit Machchhar este pilotul Flydubai care a fost grav rănit într-un incident produs în timpul unui zbor spre Tel Aviv, dar a reușit să contribuie la deschiderea ușii cockpitului, permițând pasagerilor și echipajului să intervină. 

Povestea pilotului Flydubai care a devenit erou
Povestea pilotului Flydubai care a devenit erou Foto: facebook

În timpul incidentului, pilotul a fost rănit, însă a reușit să deschidă accesul către cabina de pilotaj, iar aeronava a fost ulterior deviată și a aterizat în siguranță în Arabia Saudită.

Smit Machchhar, pilotul care a continuat să lupte deși era rănit

Avionul Flydubai zbura de la Dubai spre Tel Aviv când, potrivit oficialilor israelieni, copilotul l-ar fi atacat pe căpitan și ar fi încercat să preia controlul aeronavei. 

Machchhar, grav rănit și plin de sânge, a reușit să activeze mecanismul care permitea deschiderea ușii cockpitului. Pasagerii și membrii echipajului au putut astfel să ajungă în cabină și să intervină.

Alți doi piloți FlyDubai  au ajutat ulterior la preluarea controlului aeronavei, care a fost deviată către Tabuk, în Arabia Saudită, unde a aterizat în siguranță.

Căpitanul a fost transportat la spital în Tabuk, unde a primit îngrijiri medicale după atac. Ulterior, autoritățile indiene au transmis că pilotul se recuperează.

Premierul indian Narendra Modi și premierul israelian Benjamin Netanyahu l-au lăudat public pentru acțiunile sale. Modi l-a descris drept un erou și a evidențiat curajul de care a dat dovadă în timpul incidentului, Reuters

„Căpitanul Smit Machchhar este un EROU. În fața celui mai grav pericol și, deși era grav rănit, a dat dovadă de un curaj imens și de o hotărâre de neclintit de a proteja viețile celorlalți", a transmis Narendra Modi pe X.

Nu visase să fie pilot. A descoperit aviația la 19 ani

Povestea lui Smit Machchhar este cu atât mai interesantă cu cât aviația nu făcea parte din planurile sale inițiale. Originar din Mumbai, acesta urma să se îndrepte spre industria textilă și chiar a început studii în domeniul ingineriei textile.

La aproximativ 19 ani, în timpul unui seminar despre aviație, a descoperit însă lumea zborului și a decis să-și schimbe complet direcția profesională. Ulterior, s-a pregătit în Noua Zeelandă și și-a început cariera de pilot.

Machchhar a lucrat aproximativ 11 ani la compania indiană SpiceJet, unde a ajuns căpitan instructor, înainte de a se alătura Flydubai în 2022. Are aproape 9.750 de ore de zbor și aproximativ 15 ani de experiență în aviație, potrivit profilului prezentat de Reuters.

Într-un interviu acordat în 2025, pilotul explica faptul că aviația nu fusese un vis din copilărie, ci o pasiune descoperită mai târziu.

„Spre deosebire de mulți alți aviatori din prezent, aviația nu a fost un vis din copilărie. A apărut mult mai târziu în viața mea”, povestea Machchhar.

După ani petrecuți în cockpit, pilotul spunea că pentru el cel mai important lucru rămâne siguranța oamenilor aflați la bord.

„Întârzierea nu este problema mea. Tot ce vreau este ca tu să cobori din avion”, declara acesta.

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