Mustul de toamnă are un secret: cât zahăr conține și cât avem voie să bem

A început sezonul mustului, iar luna octombrie aduce pe mese struguri bine copți, din care se obține unul dintre cele mai iubite produse ale toamnei. Soiurile care ajung acum la maturitate pot avea o aromă intensă, însă specialiștii atrag atenția că momentul potrivit pentru cules nu ține doar de calendar, ci și de soi și de vreme. Cât de sănătos este mustul, cât putem consuma și cât trebuie să plătim în această toamnă pentru strugurii din care este făcut?

Un pahar de must, plăcerea toamnei Foto: Click!

Pentru unii români, mustul este o tradiție de familie

Pentru Vasile Boje, mustul nu lipsește niciun an de pe masa familiei. De când se știe, odată cu venirea toamnei începe și pregătirea pentru must, pe care îl face în fiecare an pentru el și soția lui. „Nu există an în care să nu facem must. A devenit o tradiție pentru noi și parcă nu simțim că a venit toamna dacă nu avem măcar câteva sticle în casă.

Abia aștept perioada asta, mergem, alegem strugurii, îi aducem acasă și îi pregătim împreună. E o plăcere și, până la urmă, nu e doar despre must, ci despre obiceiul pe care îl păstrăm de la un an la altul. Când deschizi prima sticlă, știi că a venit toamna cu adevărat”, povestește Vasile Boje.

De ce octombrie este o lună importantă pentru must

Octombrie este una dintre lunile importante pentru sezonul mustului, mai ales pentru soiurile de struguri care ajung mai târziu la maturitate. În această perioadă, gospodarii continuă culesul viilor, iar strugurii bine copți sunt zdrobiți și presați pentru obținerea mustului. Momentul potrivit pentru recoltare nu este stabilit, însă doar după calendar.

Contează soiul, zona în care este cultivată via și evoluția vremii din timpul anului. Pe măsură ce strugurii se coc, boabele acumulează zaharuri și își dezvoltă aroma, iar acest lucru se reflectă și în gustul mustului. De aceea, începutul lunii octombrie poate fi o perioadă bună pentru cei care preferă un must dulce și aromat, obținut din struguri ajunși la maturitate. În cazul soiurilor mai târzii, recoltarea poate continua și după această perioadă, în funcție de condițiile din vie.

Mustul are zahăr natural. Cât putem să bem?

Mustul poate fi o plăcere a toamnei, dar nu trebuie privit ca o băutură pe care o putem consuma fără limită doar pentru că este făcută din struguri. „Mustul conține zahărul natural din struguri, iar atunci când bem un pahar putem ajunge să consumăm, foarte ușor, zahărul din mai multe fructe deodată. Tocmai de aceea este importantă cantitatea. Pentru un adult sănătos, un pahar de aproximativ 150-200 de mililitri este o cantitate rezonabilă pentru a savura mustul, fără să transformăm acest obicei într-un consum exagerat de zahăr.

Nu este nevoie să bem jumătate de litru sau un litru de must dintr-o dată pentru a ne bucura de gustul lui. De asemenea, persoanele care au diabet sau care trebuie să-și controleze glicemia trebuie să fie și mai atente la cantitate", declară nutriționistul Ana Vale. Important este să înțelegem că "natural" nu înseamnă automat "fără zahăr". „Mustul este dulce tocmai pentru că strugurii conțin zaharuri, iar organismul le primește rapid atunci când bem sucul, mai ales dacă nu există și fibrele pe care le-am avea atunci când am mânca fructul întreg”, explică specialistul.

Cât costă strugurii pentru must

Cei care vor să-și facă must acasă trebuie să scoată din buzunar, în această perioadă, în jur de 2-4 lei pentru un kilogram de struguri, în funcție de soi și de producător. De exemplu, ofertele din această toamnă arată prețuri de 2,50 lei/kg pentru Fetească Albă, 3,50 lei/kg pentru Fetească Neagră și Muscat Ottonel, 3 lei/kg pentru Sauvignon și 4 lei/kg pentru Tămâioasă Românească. În alte zone, prețurile pot fi diferite: un producător din Drăgășani anunță Cabernet la 4 lei/kg, cu recoltarea după 1 octombrie.

Pentru o familie care vrea să pună câteva zeci de litri de must pentru toamnă, diferența de preț se simte. La 50 de kilograme de struguri cumpărați cu 3 lei/kg, de exemplu, costul este de aproximativ 150 de lei, iar la 100 de kilograme ajunge la 300 de lei. Prețul poate crește însă dacă alegem soiuri mai scumpe. În ofertele disponibile în această perioadă apar și prețuri de aproximativ 4-7 lei pentru un litru de must, în funcție de producător și soi.