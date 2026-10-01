Vin noi scumpiri de la 1 octombrie! Mezelurile și lactatele se vor scumpi cu până la 8%. Ce alte produse vor avea prețuri mai mari

Românii se pregătesc pentru noi scumpiri la alimente, începând cu 1 octombrie. Mezelurile și lactatele ar putea avea prețuri mai mari cu până la 8%, iar majorările vor afecta și alte produse din coșul zilnic de cumpărături. Producătorii și comercianții avertizează că presiunea costurilor continuă să se resimtă în industrie, iar consumatorii vor fi nevoiți să aloce sume mai mari pentru cumpărăturile obișnuite.

Mezelurile și lactatele se vor scumpi cu până la 8% Foto: Shutterstock

Creșterile de preț vin într-un context economic dificil, în care cheltuielile pentru hrană reprezintă deja o povară pentru numeroase familii. Costurile de producție, energia și materiile prime continuă să influențeze prețurile, iar efectele se vor vedea în magazine.

Mezelurile și lactatele, printre produsele vizate de scumpiri

Printre alimentele pentru care sunt estimate majorări se numără mezelurile și lactatele, ale căror prețuri ar putea crește cu până la 8%. Producătorii se confruntă cu cheltuieli mai mari pentru fabricarea și distribuirea produselor, iar o parte dintre aceste costuri ajung, în cele din urmă, să fie suportate de cumpărători.

Reprezentanții industriei alimentare au atras atenția asupra dificultăților generate de scumpirea materiilor prime și a utilităților. Aceste evoluții afectează întregul lanț de producție, de la procesare până la transport și comercializare.

Economistul Adrian Negrescu a vorbit despre evoluția costurilor și impactul acestora asupra prețurilor alimentelor. Într-o piață în care producătorii trebuie să facă față cheltuielilor tot mai mari, ajustările de preț devin o modalitate de a acoperi o parte dintre aceste costuri.

„Inflaţia, din păcate, are toate şansele să crească din nou în această toamnă pe fondul majorării preţului energiei, a gazelor şi a scumpirii semnificative a carburanţilor. Acest nou val de inflaţie va influenţa în mod semnificativ preţurile, în prim-plan urmând să se afle serviciile, acolo unde scumpirile vor depăşi 15-20%. Alimentele vor înregistra o majorare de preţ ceva mai temperată de 4-5%, în timp ce produsele nealimentare, de la haine la încălţăminte, electronice şi electrocasnice vor avea scumpiri între 7-10%.

Singura veste bună este că scumpirile sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de el, se rupe, altfel spus, dacă creşti prea mult preţurile rişti să rămâi cu marfa nevândută, situaţie valabilă mai ales în zona produselor alimentare, acolo unde se simte poate cel mai puternic scăderea puterii de cumpărare”, a declarat Adrian Negrescu pentru News.

La rândul său, Dragoș Frumosu, reprezentant al industriei alimentare, a semnalat dificultățile cu care se confruntă producătorii. Costurile ridicate influențează activitatea companiilor, iar menținerea prețurilor devine tot mai dificilă în anumite sectoare.

„Procesatorii merg pe limită, pe muchie, îşi fac tot felul de calcule, fiindcă şi aşa vânzările au scăzut, pe fondul creşterii preţurilor în urma tuturor măsurilor luate de Guvern în ultima vreme, cum ar fi creşterea TVA, de exemplu. Orice fel de scădere de vânzare conduce la reducerea producţiei. Eu consider că faţă de septembrie, preţurile vor fi mai mari cu 5-6%, în octombrie, iar dacă ne raportăm la începutul anului vorbim, în medie, de o creştere de 10-15%”, a declarat Dragoș Frumosu.

Producătorii resimt creșterea cheltuielilor

Reprezentanții unor companii din domeniul alimentar, inclusiv Mirdatod Prod, cunoscută pentru brandul Lactate de Ibănești, și George Safir, au discutat despre situația din industrie. Costurile de producție și distribuție rămân factori importanți în stabilirea prețurilor finale.

De asemenea, Feliciu Paraschiv a atras atenția asupra provocărilor întâmpinate de comercianți, în condițiile în care aceștia trebuie să gestioneze atât cheltuielile, cât și puterea de cumpărare a clienților.

„Noi primim atenţionări de scumpiri de la procesatori şi de la producători regulat, adică în fiecare zi. Şi astăzi am primit, dar şi săptămâna trecută, numai că nu sunt aceiaşi. În general, ce am putut observa este că sunt cumva grupaţi pe categorii. Adică dintr-un motiv sau altul încep să se scumpească, de exemplu, de la 1 octombrie, lactatele. Dacă scumpesc doi mari producători naţionali, doi procesatori naţionali, care reprezintă poate jumătate din piaţa de lactate, înseamnă că este clar că s-a întâmplat ceva pe piaţa lactatelor. S-a majorat un preţ, este impactul cauzat de motorină asupra transportului sau ceva de genul, iar treptat o să crească toţi.

Adică într-o lună - două lactatele cresc cu şase, opt procente, caşcavalul cel mai mult, cu 8%. Am observat că de la 1 octombrie ne-au atenţionat şi doi producători, procesatori de salamuri şi de mezeluri. Nu cu sume mari, cu 3-4%, în funcţie de categorie, la salamuri 3%, iar la pastramă 4%”.

Noile majorări se adaugă creșterilor de preț înregistrate anterior. Datele Institutului Național de Statistică pentru august 2026 indică evoluția prețurilor de consum, într-un context în care inflația continuă să influențeze cheltuielile gospodăriilor.

Pentru români, scumpirea alimentelor înseamnă un buget mai mare pentru aceleași produse și o atenție sporită la ofertele din magazine. Familiile cu venituri fixe ar putea resimți cel mai puternic impactul, mai ales dacă majorările se extind la mai multe categorii de produse.

Începând cu 1 octombrie, cumpărătorii vor trebui să urmărească atent prețurile de la raft, în special la produsele consumate frecvent. Evoluția ulterioară va depinde de costurile suportate de producători și comercianți, precum și de condițiile economice din perioada următoare.