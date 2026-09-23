 Se cultivă și în România, iar un singur hectar poate aduce 100.000 de euro. Cultura rară cu producție de până la 40 de tone
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Se cultivă și în România, iar un singur hectar poate aduce 100.000 de euro. Cultura rară cu producție de până la 40 de tone

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Terenurile nisipoase din sudul țării găzduiesc o nouă oportunitate pentru fermieri. Curmalul chinezesc s-a aclimatizat spectaculos la Dăbuleni, promițând recolte de până la 40 de tone pe hectar la maturitate și venituri consistente, fructele fiind deja comercializate direct către consumatori.

Cultura rară care poate transforma un hectar într-o afacere și în România
Cultura rară care poate transforma un hectar într-o afacere și în România Foto: Pexels

Cercetările derulate de stațiunea locală confirmă că solurile aride și nisipoase din așa-numita „Sahară a Olteniei” oferă un mediu optim pentru specii neconvenționale, vedeta fiind curmalul chinezesc, denumit științific jujube. După ani de teste riguroase, această specie rară trece de la stadiul de experiment științific la o veritabilă oportunitate de business agricol.

Rezistență la îngheț și recolte de până la 40 de tone pe hectar

Unul dintre principalele atuuri biologice ale jujube-ului constă în calendarul său de vegetație. Pomul începe să înflorească abia în cursul lunii iunie, eliminând complet riscul ca florile să fie compromise de înghețurile târzii de primăvară, un fenomen meteorologic care decimează frecvent livezile tradiționale de cais sau piersic.

„Acum suntem chiar în sezonul plantelor exotice. Sunt fermieri care sunt interesați în prezent de curmalul chinezesc, pentru că a fost prima specie pe care noi am promovat-o”, a declarat Irina Țițirică, inginer la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni, pentru Știrile ProTV.

De asemenea, rădăcinile tolerează perfect solul nisipos și seceta specifică luncii Dunării.

Un singur pom poate produce între 10 și 30 de kilograme de fructe în funcție de varietate, producția medie pe hectar pornind de la 10 tone în primii ani și stabilizându-se în jur de 20 de tone. La maturitate deplină, o plantație intensivă poate atinge 40 de tone pe hectar.

De la cercetare la raft: vânzare cu 40 de lei kilogramul 

Trecerea spre etapa comercială s-a concretizat prin desfacerea primelor recolte către populație. În magazinul propriu al Stațiunii de Cercetare Dăbuleni, curmalele chinezești proaspăt recoltate se vând la prețul de 40 de lei pentru un kilogram, cu TVA inclusă, cererea din partea consumatorilor fiind în creștere constantă.

Succesul livezilor exotice din Oltenia a fost completat de un sezon agricol remarcabil, marcat de o creștere a producției de aproximativ 30%.

Regimul pluviometric mai generos a redus stresul termic cauzat de caniculă și a adus umiditatea atmosferică la cote optime.

Plantele au fost mult mai bine aprovizionate cu apă de la mama natură, pentru că noi oricum irigam, dar stresul termic și insolația au fost mai ușor de tolerat”, a explicat Alina Paraschiv, inginer la Stațiunea de Cercetare Dăbuleni.

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