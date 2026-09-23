Ipostaze tandre cu Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, pe aeroport. Momentul, postat pe TikTok, în timpul vizitei în SUA

Președintele Nicușor Dan a fost surprins într-un moment de tandrețe alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru, cei doi sărutându-se pe aeroport, la sosirea în SUA.

Moment tandru între Nicușor Dan și soția sa în timpul vizitei în New York Foto: tiktok/facebook

Imaginile au fost publicate pe contul președintelui de TikTok. Șeful statului se află în SUA pentru a participa la Adunarea Generală a ONU.

Agenda diplomatică la New York: discuții cu António Guterres și omagiu la Memorialul 9/11

După sosire, șeful statului a intrat direct în programul reuniunilor diplomatice, detaliind obiectivele prezenței sale în SUA. Alături de Mirabela Grădinaru, acesta a adus un omagiu la World Trade Center celor cinci cetățeni români care și-au pierdut viața în atacurile teroriste de acum 25 de ani, vizitând ulterior memorialul dedicat tragediei:

„Mă aflu la New York, în cadrul vizitei în Statele Unite, unde ieri am avut câteva întâlniri importante. Alături de Mirabela, am mers la Memorialul 9/11, un loc care ne amintește cât de importante sunt memoria, solidaritatea și apărarea valorilor democratice. Am avut apoi o întrevedere bilaterală cu António Guterres, Secretarul General al ONU, și o discuție cu Ronald S. Lauder, președintele World Jewish Congress”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat importanța dialogului multilateral, precizând că România trebuie să rămână un partener solid în arhitectura de securitate:

„Pentru România, dialogul internațional contează. Avem nevoie să fim prezenți, să construim relații solide și să rămânem un partener serios în discuțiile care privesc securitatea, pacea și cooperarea internațională. Pacea și cooperarea dintre națiuni sunt esențiale, iar ONU are un rol major în construirea dialogului și găsirea soluțiilor pentru un viitor mai sigur”.

Întâlniri cu diaspora și intervenție în Consiliul de Securitate

În cadrul aceleiași deplasări desfășurate în intervalul 20–23 septembrie, președintele a inaugurat o intersecție newyorkeză dedicată Reginei Maria și a stat de vorbă cu membrii comunității românești din metropolă.

„Anterior, am dezvelit plăcuța „The Queen Marie of Romania Corner”, la 100 de ani de la vizita Reginei Maria în Statele Unite. Regina Maria a înțeles cât de important era ca România să fie cunoscută și respectată dincolo de granițele sale” a transmis Nicușor Dan pe Facebook.

1/2 Intersecția Regina Maria la New York Foto: facebook

Programul oficial continuă miercuri, 23 septembrie, dată la care Nicușor Dan susține o intervenție plenară în cadrul reuniunii ONU și ia parte la lucrările unei ședințe din Consiliul de Securitate. Pe toată durata vizitei de peste ocean, șeful statului este însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru.