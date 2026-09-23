Ce să verifici pe ambalaj înainte să cumperi cartofi. Avertismentul pe care nu trebuie să-l ignori

Fiecare tip de cartof are o textură, un conținut de amidon și un comportament diferit la gătit, ceea ce influențează timpul de fierbere, modul în care se sfărâmă sau cât de bine își păstrează forma.

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Puțini cumpărători acordă atenție etichetei de pe sacul de cartofi, însă informația despre soi este mult mai importantă decât pare.

Sfatul unui fermier

Eric Schroeder, fermier și manager al fermei „Frații Schroeder” din Wisconsin, spune că alegerea soiului potrivit poate face diferența dintre o rețetă reușită și una ratată.

„Nu toate cartofii sunt potriviți pentru toate rețetele. Soiul de cartofi pe care îl achiziționați va determina rezultatul final și textura cartofilor din rețeta dumneavoastră. Fiecare soi necesită temperaturi și timpi de gătire ușor diferiți. Dacă alegeți un soi nepotrivit pentru o rețetă, cartofii pot rămâne nefăcuți, prea făcuți sau pot avea o textură necorespunzătoare”. a declarat Eric Schroeder, potrivit Simply Recipes.

Semnele care ar trebui să te pună pe gânduri

Pe lângă alegerea soiului, există câteva indicii care arată că un cartof ar putea conține compuși toxici ce pot provoca simptome precum dureri de cap sau tulburări digestive. Petele verzi sunt un astfel de semn: cele închise la culoare indică expunerea la soare, iar cele deschise arată că tuberculii au stat sub lumini artificiale.

Eric Schroeder spune că mugurii pot fi îndepărtați ușor, însă cartofii cu multe zone încolțite ar trebui evitați. De asemenea, cartofii moi, zbârciți sau deshidratați sunt un indiciu că toxina s-a răspândit în interior și nu ar trebui consumați.

Texturile diferite ale cartofilor

Cartofii cu textură „cerată”, precum cei roșii, au puțin amidon și multă umiditate, ceea ce îi ajută să își păstreze forma. Sunt excelenți pentru fiert și pentru salate, dar nu sunt o alegere bună pentru piure, deoarece devin cleioși, și nici pentru prăjit, unde umiditatea ridicată duce la o textură moale.

În schimb, cartofii russet sunt ideali pentru copt, prăjit și piure, datorită conținutului mare de amidon care oferă o consistență pufoasă. Iar pentru cei care vor un soi versatil, Yukon Gold este alegerea sigură: are un echilibru între amidon și umiditate, ceea ce îl face potrivit atât pentru fiert, cât și pentru piure sau alte preparate cremoase.