 Un bărbat și-a filmat mama în ultimele 14 zile de viață. Cum s-a schimbat starea femeii de la o zi la alta
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Un bărbat și-a filmat mama în ultimele 14 zile de viață. Cum s-a schimbat starea femeii de la o zi la alta

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Un bărbat din nordul Chinei a filmat-o pe mama sa în ultimele 14 zile din viața ei, documentând modul în care starea de sănătate a acesteia s-a înrăutățit pe patul de spital. Femeia a murit subit din cauza leucemiei. 

Gao și-a filmat mama înainte să moară.
Gao și-a filmat mama înainte să moară. Foto: qq.com

Gao a povestit cum s-a ajuns în această situație și cum mama lui a încetat din viață într-un timp extrem de scurt. Aceasta venise în orașul în care locuia pentru a primi un tratament, după ce a acuzat stări de febră și o tuse persistentă. 

Starea femeii s-a înrăutățit rapid

Pe 29 august, el a filmat momentul în care mama lui a ajuns în gară. Aceasta părea energică și bine dispusă, încrezătoare în tratamentul pe care urma să-l ia. În urma unui examen medical efectuat la spital, medicii au observat că plămânii ei erau inflamați. Ea și-a continuat activitățile zilnice, fără probleme.

Cu toate acestea, la scurt timp, starea ei s-a înrăutățit. Și-a pierdut pofta de mâncare și a devenit din ce în ce mai slăbită. Ajunsese până în punctul în care datul jos din pat era o adevărată provocare, conform South China Morning Post.   

Atunci, Gao a realizat că e posibil să nu mai aibă mult timp de petrecut cu mama sa, așa că a început să documenteze totul. În fiecare zi, el făcea videoclipuri. Pe 6 septembrie, femeia avea dificultăți de respirație și dureri în tot corpul.

A fost transferată la un alt spital

Medicii au hotărât să o transfere la un spital din Beijing, acolo unde a fost internată la terapie intensivă. După ce a fost mutată din camera de gardă, mama lui Gao a spus că nu regretă nimic în legătură cu viața ei. A cerut să fie incinerată după moarte și a sunat-o pe soacra lui Gao pentru a-i mulțumi familiei sale pentru sprijin.

Familia a decis să întrerupă tratamentul și a dus-o acasă. Înconjurată de copii și soț, ea stătea pe pat, alegând cu grijă hainele pe care dorea să le poarte după moarte. Mama lui Gao a murit pe 11 septembrie, la vârsta de 63 de ani, din cauza unei insuficiențe multiple de organe cauzate de leucemie acută. 

Gao a reflectat asupra rapidității cu care boala ei a progresat, lăsând familiei puțin timp pentru a se pregăti. Și-a dat seama că subestimaseră gravitatea stării ei și au solicitat ajutor medical prea târziu, deși și-a exprimat recunoștința pentru eforturile depuse de spital.

Mama lui a amânat consultul, având în vedere că tusea ei a început în luna februarie. Leucemia a fost confirmată abia după ce a intrat la terapie intensivă. Gao a fost șocat de modul în care mama lui și-a acceptat soarta și s-a împăcat cu ideea că va muri.

„Dacă viața nu este măsurată doar prin durata ei, atunci viața mamei mele a fost bogată și împlinită. Am înregistrat aceste videoclipuri pentru ca, după ce ea nu va mai fi, să am în continuare o modalitate de a păstra amintirea urmelor pe care le-a lăsat în urmă”, a spus Gao.  

Gao i-a avertizat, de asemenea, pe ceilalți să nu ignore problemele minore de sănătate, deoarece amânarea tratamentului ar putea duce la consecințe grave.

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