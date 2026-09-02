O româncă și-a comandat mâncare într-un campus universitar din China. Ce a văzut a lăsat-o fără cuvinte

Elena, o studentă româncă aflată la studii în China, a devenit virală pe TikTok după ce le-a arătat urmăritorilor cum funcționează livrarea mâncării cu drona în campusul universitar în care locuiește.

Cum își comandă o studentă româncă mâncare în China Foto: captură video Tiktok

Deși trăiește de un an în China, tânăra spune că abia recent a descoperit acest sistem care permite studenților să primească mâncarea direct în campus, fără intervenția unui curier.

Cum și-a comandat studentă romancă mâncare în China

Într-un videoclip postat pe TikTok, Elena a prezentat întregul proces de a comanda mâncare în campusul universitar: a scanat un cod QR, a accesat aplicația de livrări și și-a comandat o porție de orez cu vită.

După aplicarea cupoanelor de reducere, a plătit 25 de yuani – aproximativ 17 lei. „Învăț de un an în China și de-abia acum am aflat că avem un loc unde ni se livrează mâncarea cu drona. N-am încercat niciodată, așa că astăzi testăm împreună”, le-a spus ea urmăritorilor.

Comanda a ajuns la destinație în aproximativ 20 de minute. Drona a survolat campusul și a coborât până la stația special amenajată pentru livrări, unde studenții își pot ridica pachetele. Sistemul elimină nevoia ca un curier să intre în clădiri sau să parcurgă distanțe mari în interiorul campusului: dronele preiau comenzile și le transportă rapid către punctele de livrare.

Livrarea mâncării cu drona nu este un concept unic pentru China

Serviciile de livrare a mâncării sunt un lux pe care locuitorii marilor orașe îl consideră firesc, însă pentru comunitățile din zonele rurale sau insulare accesul la astfel de servicii rămâne limitat. În nordul Europei, situația este cu atât mai particulară: Suedia, Norvegia și Finlanda însumează aproape 700.000 de insule, formând cele mai extinse arhipelaguri din lume.

Deși multe dintre aceste insule sunt conectate prin feribot sau poduri, locuitorii lor nu beneficiază de livrări rapide de mâncare, așa cum se întâmplă în marile orașe, potrivit BBC.

O companie norvegiană, Aviant, vrea să schimbe acest lucru. Start-up-ul a lansat primul serviciu de livrare a mâncării cu drona din regiune, iar proiectul-pilot se desfășoară pe insula suedeză Värmdö.

Din februarie, locuitorii din Gustavsberg, principalul oraș al insulei, și din zonele apropiate pot comanda burgeri proaspeți de la lanțul scandinav Bastard Burgers, livrați direct la ușă cu ajutorul dronelor Aviant. Costul livrării este similar cu cel al unui curier pe bicicletă sau cu mașina, deoarece drona elimină cheltuiala cu șoferul.

Deși se află la doar 13 kilometri de Stockholm și este accesibilă cu mașina, autobuzul sau feribotul, insula – cu o populație de aproximativ 46.000 de locuitori, care poate ajunge la 100.000 vara – are foarte puține opțiuni de livrare a mâncării calde.

Deocamdată, serviciul se află în faza „beta”, cu doar zece livrări pe săptămână, timp în care compania testează sistemul și se asigură că totul funcționează în condiții optime. Inițiativa ar putea deschide drumul către un nou model de livrare pentru comunitățile izolate din Scandinavia, unde distanțele mari și infrastructura limitată fac dificil accesul la servicii rapide.