 OMS avertizează: El Niño amplifică riscurile pentru sănătate la nivel global. Ce afecțiuni ne pasc
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

OMS avertizează: El Niño amplifică riscurile pentru sănătate la nivel global. Ce afecțiuni ne pasc

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă în privința efectelor pe care actualul episod El Niño, considerat posibil cel mai intens din ultimele patru decenii, le are asupra sănătății publice. Fenomenul climatic extrem nu aduce doar temperaturi record, ci și o serie de riscuri care se suprapun peste vulnerabilitățile deja existente ale sistemelor sanitare din multe regiuni.

fenomenul El Nino jpeg
Foto: arhivă

Avertismentul OMS

OMS avertizează că valurile de căldură pot agrava boli cronice, calitatea aerului se deteriorează din cauza incendiilor de vegetație, iar secetele și inundațiile favorizează malnutriția și reapariția unor boli precum holera. În plus, precipitațiile excepționale și inundațiile pot accelera răspândirea bolilor transmise de țânțari, precum malaria, dengue sau chikungunya.

Teresa Zakaria, șefa unității OMS pentru reducerea riscurilor și operațiuni umanitare, spune că efectele asupra sănătății sunt previzibile, iar autoritățile au responsabilitatea de a acționa înainte ca situația să se transforme într-o criză.

„Avem o fereastră de oportunitate pentru a acționa chiar acum”, a subliniat ea într-o conferință de presă la Geneva. Zakaria a făcut apel la guverne și organizații să investească urgent în măsuri preventive, să consolideze supravegherea epidemiologică și să asigure continuitatea serviciilor medicale în zonele cu risc ridicat.

Un episod fără precedent

Actualul El Niño a generat deja fenomene meteorologice extreme pe toate continentele. „El Niño reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea publică”, a spus Zakaria, explicând că impactul cel mai sever va apărea acolo unde șocurile climatice se suprapun peste sisteme sanitare fragile, acces limitat la îngrijiri, insecuritate alimentară și crize umanitare.

Organizația Meteorologică Mondială a avertizat la începutul lunii septembrie că acest episod ar putea fi „cel mai puternic” de la începutul măsurătorilor moderne. Efectele sale se vor intensifica spre finalul anului și vor continua chiar după atingerea vârfului, a explicat Armel Castellan, consilier al Biroului comun OMM–OMS.

El a subliniat că fenomenul se suprapune peste temperaturi globale deja extrem de ridicate, ceea ce creează o „dublă lovitură” fără precedent față de episodul din 2015.

Pentru a gestiona situația, OMM lucrează alături de parteneri internaționali pentru a îmbunătăți comunicarea dintre meteorologi și autoritățile sanitare, astfel încât informațiile critice să ajungă rapid și într-un format ușor de utilizat.

OMS recomandă statelor să își pregătească sistemele sanitare pentru un aflux potențial de pacienți, să își întărească capacitatea de monitorizare a bolilor și să constituie stocuri de echipamente medicale în regiunile vulnerabile.

Ghid de cumpărături

Nicolas Cage jpg
FotoNicolas Cage, de nerecunoscut pe covorul roșu. Cum a apărut alături de soția lui Vedete internaționale
image png
Elena Cârstea Muttart, mesaj pentru către Horia Brenciu. Gestul făcut de artist care a supărat-o crunt: „Lumea nu se schimbă” Vedete românești
image
Nu vor să lase niciun fel de moștenire copiilor. Cum își trăiește viața un cuplu de pensionari adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Ce riscă România dacă oferă Ucrainei un sistem Patriot. Detaliul esențial explicat de un general adevarul.ro

Parteneri

image
Laurențiu Reghecampf face declarații dure din Tunisia! Se anulează acordul cu Becali și nu mai vine la FCSB? www.fanatik.ro
image
Taxa de pod de la Feteşti ar putea dispărea de la 1 octombrie. Nou sistem de tarife: TollRO observatornews.ro
image
​Miss Italia 2026 este o româncă de 18 ani. Sarah Rizea este sportivă de performanţă www.antena3.ro
image
Călin Georgescu, eliberat și pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Prejudiciul din dosar se ridică la 1,1 milioane de euro. DIICOT contestă decizia www.gandul.ro
image
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Românca de care toată Italia vorbeşte! Ce a făcut Sarah Maria Rizea, la 18 ani! as.ro
image
Ai cumpărat un teren pentru casă? Actele pe care trebuie să le verifici înainte să începi construcția playtech.ro
image
Ce a făcut Reghecampf aproape de miezul nopții, după ce tunisienii i-au pus barieră în drumul spre FCSB www.fanatik.ro
image
Imagini de neprivit! Cătălin Grozavu, fostul iubit al Mădălinei Apostol, și-a transformat partenera într-un sac de box www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle, văzută într-un pub din Marea Britanie cu prietenele sale de multă vreme, Ellen DeGeneres și Portia de Rossi okmagazine.ro
image
Fratele Dianei ARUNCĂ PALATUL ÎN AER! Astăzi se lansează cartea care poate schimba tot ce știam despre Prințesă și Regele Charles okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
O istorie de 2.000 de ani a bolnavilor prefăcuți historia.ro
barbat cu arma de vanatoare jpeg
Vânător de 74 de ani, acuzat că a ucis o femeie după ce a confundat-o cu o căprioară Internațional
pexels cerenvisuals 37832995 jpg
Noi taxe pentru șoferii din România de la 1 octombrie 2026. Ce trebuie să știe șoferii Național
criminalisti politia nu treceti jpg
Descoperire șocantă în Vâlcea. Cadavrul unei tinere, găsit într-o valiză aruncată în râul Olt Național
Trotineta FOTO Shutterstock
Trotinetele electrice, coșmar pentru spitale. Numărul victimelor a crescut Național
calorifer istock jpg
Când se dă drumul la căldură în București. Termoenergetica a făcut anunțul pentru sezonul 2026-2027 Național
scumpiri 1 august jpg
Vești proaste pentru români. Cei mai mulți se așteaptă ca prețurile să crească din nou Național
image png
Teatrul National De Opereta si Musical "Ion Dacian" deschide stagiunea cu GRAND OPENING GALA pe 26 septembrie Actualitate
zapada ninsoare vrancea FOTO Facebook Actualitatea Vrânceană jpg
Prognoza pentru iarna 2026-2027. Super El Niño schimbă vremea în Europa. Unde va ninge cel mai mult Actualitate
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
Conacul Istrate Micescu, bijuteria arhitecturală ascunsă într-o pădure din Argeș, lăsată pradă degradării. Avea 22 de camere și 33.000 de cărți, Ceaușescu venea la vânătoare, iar Charles de Gaulle a înnoptat în el actualitate.net