OMS avertizează: El Niño amplifică riscurile pentru sănătate la nivel global. Ce afecțiuni ne pasc

Organizația Mondială a Sănătății trage un semnal de alarmă în privința efectelor pe care actualul episod El Niño, considerat posibil cel mai intens din ultimele patru decenii, le are asupra sănătății publice. Fenomenul climatic extrem nu aduce doar temperaturi record, ci și o serie de riscuri care se suprapun peste vulnerabilitățile deja existente ale sistemelor sanitare din multe regiuni.

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Avertismentul OMS

OMS avertizează că valurile de căldură pot agrava boli cronice, calitatea aerului se deteriorează din cauza incendiilor de vegetație, iar secetele și inundațiile favorizează malnutriția și reapariția unor boli precum holera. În plus, precipitațiile excepționale și inundațiile pot accelera răspândirea bolilor transmise de țânțari, precum malaria, dengue sau chikungunya.

Teresa Zakaria, șefa unității OMS pentru reducerea riscurilor și operațiuni umanitare, spune că efectele asupra sănătății sunt previzibile, iar autoritățile au responsabilitatea de a acționa înainte ca situația să se transforme într-o criză.

„Avem o fereastră de oportunitate pentru a acționa chiar acum”, a subliniat ea într-o conferință de presă la Geneva. Zakaria a făcut apel la guverne și organizații să investească urgent în măsuri preventive, să consolideze supravegherea epidemiologică și să asigure continuitatea serviciilor medicale în zonele cu risc ridicat.

Un episod fără precedent

Actualul El Niño a generat deja fenomene meteorologice extreme pe toate continentele. „El Niño reprezintă o amenințare majoră pentru sănătatea publică”, a spus Zakaria, explicând că impactul cel mai sever va apărea acolo unde șocurile climatice se suprapun peste sisteme sanitare fragile, acces limitat la îngrijiri, insecuritate alimentară și crize umanitare.

Organizația Meteorologică Mondială a avertizat la începutul lunii septembrie că acest episod ar putea fi „cel mai puternic” de la începutul măsurătorilor moderne. Efectele sale se vor intensifica spre finalul anului și vor continua chiar după atingerea vârfului, a explicat Armel Castellan, consilier al Biroului comun OMM–OMS.

El a subliniat că fenomenul se suprapune peste temperaturi globale deja extrem de ridicate, ceea ce creează o „dublă lovitură” fără precedent față de episodul din 2015.

Pentru a gestiona situația, OMM lucrează alături de parteneri internaționali pentru a îmbunătăți comunicarea dintre meteorologi și autoritățile sanitare, astfel încât informațiile critice să ajungă rapid și într-un format ușor de utilizat.

OMS recomandă statelor să își pregătească sistemele sanitare pentru un aflux potențial de pacienți, să își întărească capacitatea de monitorizare a bolilor și să constituie stocuri de echipamente medicale în regiunile vulnerabile.