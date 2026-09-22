Trotinetele electrice, coșmar pentru spitale. Numărul victimelor a crescut

Ceea ce trebuia să fie o alternativă rapidă și ecologică pentru deplasarea prin orașe a devenit o sursă tot mai frecventă de accidente grave. Trotinetele electrice ajung să fie asociate cu fracturi, traumatisme cranio-cerebrale și alte leziuni care îi trimit pe utilizatori direct la spital. Medicii din mai multe unități medicale din București spun că se confruntă constant cu astfel de cazuri.

Trotinetă Foto: Shutterstock

Datele centralizate la nivel național arată că numărul persoanelor care au ajuns la urgență după accidente cu trotinete electrice a crescut în 2025 față de anul precedent. O parte importantă dintre victime sunt copii și tineri.

Un copil de 9 ani a avut nevoie de operație după un accident

La Spitalul „Maria Curie” din București, medicii se confruntă frecvent cu traumatisme produse în urma accidentelor cu trotinete. Unul dintre cazurile recente a fost cel al unui copil de numai 9 ani, care a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe cu o fractură severă de antebraț.

Pentru refacerea osului și recuperarea funcționalității mâinii, copilul a fost supus unei intervenții chirurgicale. Echipa medicală condusă de dr. Șerban Hamei, medic primar ortoped pediatru, a folosit tije speciale pentru fixarea fracturii.

„A fost nevoie de operație cu tije elastice și de o internare de durată. Pentru copil urmează cel puțin trei luni de zile de recuperare pentru a-și reveni complet”, a declarat medicul pentru Libertatea.

Dr. Șerban Hamei spune că asemenea situații au devenit tot mai obișnuite în activitatea medicilor ortopezi.

„Au devenit uzualul nostru din spital. Acum câțiva ani, când nu existau trotinetele electrice, nu aveam atâtea fracturi grave. Este o bătaie de cap în plus pentru noi”, a explicat specialistul.

Medicii cer reguli mai stricte pentru utilizarea trotinetelor

Și la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar Arseni”, accidentele cu trotinete reprezintă o prezență constantă în Unitatea de Primiri Urgențe. Dr. Florin Bica, șeful Secției de Ortopedie-Traumatologie și purtătorul de cuvânt al unității medicale, spune că în fiecare gardă ajung, în medie, doi-trei pacienți în urma unor astfel de accidente.

Nu toate cazurile necesită internare. Unele persoane se aleg cu contuzii, entorse sau plăgi. În cazul traumatismelor majore, însă, situația este mult mai gravă.

Potrivit medicului, într-o lună sunt înregistrate, în medie, unul-două cazuri grave care necesită internare, în special atunci când este vorba despre fracturi complexe sau traumatisme cranio-cerebrale.

Medicii de la „Bagdasar Arseni” solicită introducerea unor reguli mai stricte. Printre măsurile propuse se numără interzicerea utilizării trotinetelor electrice de către persoanele sub 16 ani și obligativitatea purtării căștii și a echipamentului de protecție pentru toți utilizatorii.

Datele furnizate de Direcția de Medicină de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății arată evoluția cazurilor la nivel național. În 2024 au fost înregistrate 1.447 de prezentări în UPU și CPU în urma accidentelor în care au fost implicați conducători de trotinete electrice. Dintre aceștia, 185 de persoane au avut nevoie de intervenții chirurgicale. În total, 722 de pacienți aveau sub 20 de ani.

În 2025, numărul prezentărilor la Urgență a ajuns la 2.125, iar 340 de pacienți au necesitat intervenții chirurgicale. Numărul tinerilor sub 20 de ani a crescut la 1.060.

Pentru primele luni din 2026 au fost raportate 69 de prezentări în UPU și CPU, dintre care cinci pacienți au avut nevoie de operație. În aceeași perioadă au fost raportate și trei decese, două în rândul persoanelor sub 20 de ani și unul în cazul unui adult.

Situația este vizibilă și la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. În perioada martie-august 2026, 242 de copii au ajuns la UPU după accidente cu trotinete.

Dintre aceștia, 35% au necesitat internare, iar 10% au ajuns la Terapie Intensivă, cu leziuni severe, inclusiv rupturi de organe, traumatisme cranio-cerebrale și leziuni care au necesitat intervenții de chirurgie plastică.

Cei mai mulți dintre copiii ajunși la spital aveau între 10 și 15 ani, această categorie reprezentând 61% din total. Alți 8% erau copii mai mici de 10 ani.

Dr. Raluca Alexandru recomandă folosirea echipamentelor de protecție, în special a căștii, reducerea vitezei și deplasarea pe pistele de biciclete. Medicul consideră, de asemenea, că utilizarea trotinetelor pe drumurile publice ar trebui să țină cont de o limită de vârstă stabilită prin lege.

Prof. dr. Radu Spătaru, șeful Secției de Ortopedie de la Spitalul „Maria Curie”, atrage la rândul său atenția asupra gravității accidentelor.

„Eu le-aș interzice mâine, dacă mă întrebați pe mine! Aceste vehicule ating viteze incredibile. Aproape în fiecare gardă avem de-a face cu traumatisme grave și chiar decese”, a declarat medicul.

Specialistul a vorbit și despre necesitatea unor măsuri precum reducerea vitezei, obligativitatea echipamentului de protecție, stabilirea unei vârste minime și amenajarea unor piste dedicate.

În același timp, mai multe capitale europene au adoptat reguli restrictive pentru trotinetele electrice de închiriat. Bruxelles urmează să interzică definitiv acest tip de vehicule începând din ianuarie 2027. În 2025, în capitala Belgiei au fost raportate 666 de accidente cu trotinete, cu 26% mai multe decât în anul precedent.

Parisul a interzis trotinetele electrice de închiriat în septembrie 2023, după un referendum local. Madridul a retras licențele operatorilor de închiriere, iar Roma a redus numărul vehiculelor și a impus restricții suplimentare în zona centrală.

În București, trotinetele electrice sunt supuse regulilor prevăzute de legislația rutieră pe drumurile publice și sunt interzise în spațiile verzi.

Legislația națională permite utilizarea trotinetelor pe drumurile publice începând de la vârsta de 14 ani. Până la împlinirea vârstei de 16 ani, purtarea căștii este obligatorie. În cazul serviciilor de închiriere, companiile pot impune reguli proprii, iar accesul prin aplicații este rezervat persoanelor de peste 18 ani.

Utilizatorii trebuie să circule doar pe sectoarele de drum unde limita maximă de viteză este de 50 km/h. Atunci când există piste pentru biciclete, acestea trebuie folosite. Circulația pe trotuar este interzisă, cu excepția situațiilor în care există piste special amenajate și marcate.

De asemenea, pe trotinetă poate circula o singură persoană. Pe timpul nopții sau atunci când vizibilitatea este redusă, vehiculul trebuie să fie echipat cu lumini și elemente reflectorizante, iar conducătorul trebuie să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescente și reflectorizante.