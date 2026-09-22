Teatrul National De Opereta si Musical "Ion Dacian" deschide stagiunea cu GRAND OPENING GALA pe 26 septembrie

Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” deschide noua stagiune cu un eveniment de excepție: „Grand Opening Gala”, o călătorie muzicală prin universul sonor care definește identitatea teatrului. Conceput ca un preambul al noului sezon, spectacolul aduce pe aceeași scenă cele mai reprezentative momente din repertoriu, oferind o privire de ansamblu asupra întregii stagiuni.

Foto: Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian

Managerul interimar Alexandru Ilie detaliază: „Gala marchează nu doar o sărbătoare a muzicii, ci și readucerea în lumina reflectoarelor a unor titluri îndrăgite care nu s-au mai jucat de ceva timp. Publicul este invitat să redescopere eleganța atemporală a operetei clasice, emoția marilor partituri de musical și rafinamentul muzicii de film, într-o seară festivă ce prefațează reluările spectaculoase ale noii stagiuni.”

În această gală, toate forțele artistice ale teatrului – soliștii, orchestra, corul și corpul de balet – își unesc energia pentru a crea tablouri ample, dinamice și pline de strălucire. De la acordurile spumoase vieneze până la dramatismul și forța producțiilor moderne, spectacolul este o celebrare a bucuriei reîntâlnirii dintre artiști și public.

Foto: Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”

„Grand Opening Gala” este preambulul unei stagiuni plin de dinamism artistic, în care titlurile clasice, musical-urile moderne şi spectacolele concert se combină într-un mozaic captivant, în care diversitatea este punctul cheie al ofertei culturale. O parte din programul stagiunii a fost deja publicat, iar printre reperele se numără: operetele „Silvia,” (10 şi 11 octombrie), „Prinţesa Circului” (14 noiembrie) şi „Liliacul” (12 / 13 decembrie), spectacolele de rock simfonic „Cantafabule” (16 / 17 ocotombrie şi 28 noiembrie) şi „Meşterul Manole” (18 octombrie), musicalurile emblemă - „Rebecca” ( 2 şi 3 octombrie) „My Fair Lady” (31 octombrie) şi „Romeo & Julieta” (5 şi 6 decembrie) şi mult aşteptatele concerte „Joyful Christmas”, planificate pe datele de 19 şi 20 decembrie.

Stagiunea 2026 / 2027 va însemna şi revenirea pe scena Teatrului Naţional de Operetă şi Musical „Ioan Dacian” a unor artişti de referinţă, primele nume deja confirmate fiind Bianca Ionescu Ballo, care revine în rolul Mrs VanHopper din musicalul „Rebecca” şi Adrian Nour, care revine în acelaşi musical, dar şi în producţia „Bonjour, bonne nuit, Paris”.

Biletele se găsesc pe Ticketstore.ro, Biletlateatru.ro, Startickets.ro, DynamicTicket.ro şi la casa de bilete a teatrului, din Bd. Octavian Goga nr 1.