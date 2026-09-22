Vești proaste pentru români. Cei mai mulți se așteaptă ca prețurile să crească din nou

Majoritatea românilor se așteaptă ca prețurile să crească în următoarele șase luni. Potrivit celei de-a doua ediții a Indicelui Sentimentului Economic New Money - INSCOP (ISE), 86,1% dintre persoanele chestionate anticipează noi scumpiri. Procentul este în ușoară creștere față de luna iunie, când 84,5% dintre respondenți estimau că prețurile vor urca.

Scumpiri Foto: Arhivă

Datele cercetării arată că așteptările populației privind evoluția prețurilor s-au modificat foarte puțin în ultimele luni, însă cea mai mare parte dintre români continuă să se aștepte la creșteri.

Ce spun românii despre evoluția prețurilor

Conform studiului, doar 7,9% dintre respondenți cred că prețurile vor rămâne la același nivel în următoarele șase luni. În luna iunie, procentul celor care aveau această așteptare era de 8,5%.

În același timp, 4,3% dintre români consideră că prețurile vor scădea în următoarea perioadă. Ponderea acestora a crescut ușor față de luna iunie, când 3,8% dintre cei chestionați anticipau o scădere.

Un procent de 1,8% dintre respondenți nu au oferit un răspuns la această întrebare. În luna iunie, ponderea celor care nu au răspuns era de 3,1%.

Datele indică astfel faptul că scumpirile rămân principala așteptare a populației pentru următoarele șase luni, în timp ce procentele celor care estimează stabilitatea sau scăderea prețurilor sunt mult mai mici.

„O normalizare a incertitudinii economice”

Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, afirmă că rezultatele din septembrie indică o menținere a percepțiilor economice înregistrate în timpul verii.

Acesta a explicat că diferențele dintre datele din iunie și cele din septembrie sunt reduse și că populația pare să se adapteze unei perioade în care incertitudinea economică persistă.

„Între iunie şi septembrie, Indexul Sentimentului Economic al populaţiei (ISE) se modifică foarte puţin. Nu asistăm la o schimbare de climat, ci la stabilizarea unei stări de neîncredere economică deja instalate”, a declarat Remus Ștefureac.

Directorul INSCOP Research a mai precizat că datele din septembrie indică o „normalizare a incertitudinii economice”. Potrivit explicației sale, acest lucru nu înseamnă că oamenii consideră situația normală sau acceptabilă, ci că își adaptează deciziile pornind de la ideea că dificultățile economice vor continua.

Indicele Sentimentului Economic urmărește periodic percepțiile, așteptările și comportamentele economice ale populației. Cercetarea include întrebări referitoare la evoluția veniturilor, așteptările privind veniturile familiei, percepția asupra prețurilor, situația economică personală, dar și disponibilitatea de a face anumite achiziții sau investiții.

Cum a fost realizat studiul

Cercetarea a fost realizată în perioada 1-7 septembrie 2026, prin interviuri telefonice, folosind metoda CATI. La studiu au participat 1.100 de persoane.

Eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Conform datelor prezentate în cadrul cercetării, eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Rezultatele indică faptul că, în septembrie 2026, 86,1% dintre români se așteaptă la creșterea prețurilor în următoarele șase luni, în timp ce procentele celor care anticipează stabilitate sau scădere sunt considerabil mai mici.