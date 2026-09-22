 Scenariul secret al lui Călin Georgescu, interceptat de procurori: dezvăluirile despre domeniul din Toscana. „Să nu care cumva să se afle”
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Scenariul secret al lui Călin Georgescu, interceptat de procurori: dezvăluirile despre domeniul din Toscana. „Să nu care cumva să se afle”

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Interceptările din dosarul penal scot la iveală planul secret al lui Călin Georgescu de a părăsi România pentru a obține azil politic în Italia. Fostul candidat căuta o proprietate izolată în Toscana, finanțată cu ajutorul unor „străini”. 

Planul pus la cale de Călin Georgescu
Planul pus la cale de Călin Georgescu Foto: arhivă

Noi probe aduse la dosarul de înșelăciune instrumentat de DIICOT arată intențiile ascunse ale lui Călin Georgescu înainte de luarea noilor măsuri preventive pe numele său. Convorbirile interceptate dintre fostul candidat la prezidențiale și partenerul său, omul de afaceri Ionel Rusen, dezvăluie demersuri concrete pentru stabilirea în Italia. 

Călin Georgescu, căutări în Toscana: domeniu izolat, securizat și cu anexe pentru servitori

Călin Georgescu i-a trasat lui Ionel Rusen sarcina precisă de a inspecta locații discrete din peninsula italică, fixând ca zonă prioritară regiunea Toscana, fie în proximitatea mării, fie pe dealurile retrase.

Criteriul de bază transmis partenerului a fost ca imobilul să fie ferit de ochii publicului, să garanteze o securitate strictă și să cuprindă cel puțin o clădire secundară în curte:

„Cum se fac toate casele în Italia, ce am văzut eu, cel puțin, toate au așa ceva. Că așa erau făcute pentru... pentru servitori”.

Întrebat de omul de afaceri despre acoperirea cheltuielilor, Georgescu a dat asigurări repetate că banii nu constituie o piedică, menționând că beneficiază de resurse confortabile:

„Financiar avem tot ce ne trebuie. Mă interesează doar să fie la un preț... care ei să aranjeze”.

La observația lui Rusen că o anumită locație identificată ar fi destul de scumpă, fostul candidat a replicat fără ezitare că va primi fonduri din afara granițelor: „Păi, nu, că o să mă ajute niște străini”.

Azil politic în Italia și acuzații la adresa lui George Simion

Planul urmărea intrarea rapidă sub jurisdicția autorităților italiene prin obținerea de azil politic, demers care ar fi trebuit finalizat într-un interval scurt:

„Am nevoie de la ei să mă securizeze. Adică să intru sub incidența legii italiene, adică să-mi facă pașaportul pe o săptămână. Adică să nu mă țină mult cu povestea asta”.

Georgescu își proiecta deja viitorul familial acolo, vorbind despre conturi deschise la bănci locale, proprietăți pe numele său, înscrierea copiilor la școală și mascarea activităților printr-o afacere formală, cu o singură condiție majoră:

„Important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen”.

În aceleași discuții ambientale, Georgescu s-a lăudat în fața partenerului său cu rolul pe care l-ar fi jucat pe scena politică din România, susținând că tot parcursul său electoral a fost doar un pretext menit să demaște mecanismele puterii:

Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion la final. Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice”.

Mai multe informații pe adevărul.ro.

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