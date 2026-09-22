Papucii din cauciuc purtați pe stradă, motiv de controverse: „O hipstereală pretențioasă și prostească”

Purtarea papucilor de tip Crocs pe stradă împarte oamenii în două tabere opuse. În timp ce criticii consideră acest stil o extravaganță costisitoare și nepotrivită în afara casei, adepții confortului taxează prejudecățile vestimentare și susțin libertatea de a alege relaxarea în locul normelor.

Cum sunt considerați cei care poartă crocs Foto: pexels.com

Prezența tot mai vizibilă a încălțămintei supradimensionate din cauciuc pe străzi a încins spiritele. O confesiune apărută pe platforma Reddit, în care un utilizator își manifestă revolta față de persoanele care aleg să iasă în oraș sau la birou încălțate cu astfel de saboți.

Crocs purtați pe stradă: „Hipstereală prostească de 500 de lei”

Autorul postării nu s-a ferit de etichete dure, comparând purtarea sabotilor gumați cu dublul standard aplicat clasicilor șlapi de casă:

„Doar mie mi se pare o hipstereala pretențioasă și prostească să ieși pe stradă, prin oraș, cu haine decente de om adult dar cu crocsi d-aia butucănoși de 500 de lei în picioare? Adică am înțeles, vai, ce persoană relaxată și căruia nu ii pasa de normele sociale ești tu care porți crocsi in orice situație și care ne arăți șosetele murdare de praful de pe strada care la noi se strânge în 100 de metri de mers. Îi vezi peste tot: la birou, la sală, la restaurant.”

Autorul spune, cu ironie, că o persoană care poartă șlapi poate fi considerată neîngrijită, în timp ce aceeași alegere vestimentară, asociată cu Crocs scumpi și accesorii colorate, este văzută drept „cool” sau „tinerească”. În final, tonul devine unul autoironic, autorul recunoscând că a ales să-și exprime nemulțumirea după ce observase din nou situația la metrou.

De la probleme de sănătate la „boala observației”

Răspunsurile venite din partea utilizatorilor au punctat faptul că fiecare decadă a avut derapajele sau bizareriile ei vestimentare, de la borsete la mocasini ori pantaloni albi, iar confortul primează adesea în fața părerilor trecătorilor:

„Fiecare generație a avut o perioadă în care a ieșit din tipar cu ceva stereotipic văzut la alții... Generația borsetelor la buric, pantalonilor albi, mocasinilor, teneșilor chinezești, carourilor etc. Când văd pe ăia cu șosete lungi și albe în șlapi îmi aduc aminte că am un folder cu poze cu care îmi este rușine și nu mai judec”.

Un alt comentator a menționat că în spatele alegerii pot sta recomandări medicale stricte, nu doar dorința de a fi în trend:

„Nu mă interesează ce haine / încălțăminte poartă oamenii din jurul meu. Știu pe cineva care poartă pentru că are probleme de circulație și a zis că în viața sa n-a purtat ceva mai comod. Am ajuns să ne dăm trigger de la ce încălțăminte poartă unii pe stradă... OP are alte probleme mai grave decât asta”.

Comentariile au mutat discuția din zona preferințelor vestimentare în cea a libertății de a alege cum ne îmbrăcăm și a tendinței de a-i judeca pe ceilalți.

Unii utilizatori au atras atenția că purtarea unor articole precum Crocs sau borsetele ține, în primul rând, de confort și utilitate și nu ar trebui să devină un motiv pentru etichetarea oamenilor.

Alții au vorbit despre „boala observației”, explicând că analiza și judecarea constantă a celor întâlniți pe stradă sau în mijloacele de transport poate deveni obositoare și poate afecta starea de spirit. Mesajul transmis este că, uneori, pentru propria liniște, este mai sănătos să accepți că oamenii au gusturi diferite și să nu transformi fiecare alegere vestimentară într-un motiv de critică.