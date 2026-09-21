 Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”
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Anca Țurcașiu, speriată de gestul lui Călin Șerban: „Să nu mă ceri de nevastă”

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Anca Țurcașiu și-a amintit de prima vacanță petrecută alături de iubitul ei, Călin Șerban, și a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe fotografii din acea perioadă. Călătoria prin Italia a avut loc în mai 2024 și a fost un cadou de ziua artistei. Cei doi au petrecut zece zile împreună, iar imaginile au rămas printre amintirile pe care Anca le păstrează cu drag.

Anca Țurcașiu și Călin Șerban
Anca Țurcașiu și Călin Șerban Foto: Instagram

Prima vacanță împreună, un cadou de ziua artistei

Postarea începe cu o fotografie însoțită de mesajul: „Prima noastră vacanță împreună. Trebuie să vezi finalul...”. În următoarea imagine, Anca Țurcașiu apare în Italia, la Domul din Milano, moment pe care l-a descris simplu: „Sus..pe Domul din Milano...vis!”.

Călătoria a fost cu atât mai specială cu cât coincide cu ziua de naștere a artistei. Călin Șerban i-a făcut cadou cele zece zile petrecute prin Italia, iar Anca Țurcașiu a rememorat perioada cu multă emoție.

„Totul era minunat...era și ziua mea de naștere..”, a scris artista.

Tot în acea postare, Anca Țurcașiu a povestit și despre o discuție pe care a avut-o cu partenerul ei atunci când s-au cunoscut. Vedeta spune că i-a cerut să nu o sperie din joacă, pentru că are o problemă cu inima atunci când este speriată, dar și să nu o ceară de nevastă, din cauza unor traume legate de căsătorie.

Anca Țurcașiu a crezut că urmează o cerere în căsătorie

Momentul care i-a rămas însă cel mai bine întipărit în minte a avut loc atunci când Călin Șerban a ajuns în genunchi, în fața altarului. Gestul a făcut-o pe Anca Țurcașiu să creadă că iubitul ei urma să o ceară în căsătorie.

Artista a povestit că a încremenit și a început să îi ceară cu disperare să se ridice.

„Când l-am văzut în genunchi, în fața altarului, am încremenit...am început să strig: Ridică-te! Cu disperare....”, a mărturisit Anca Țurcașiu.

Momentul a fost surprins de Mirela Presecan, care se afla acolo pentru a realiza fotografiile celor doi. Anca Țurcașiu a menționat-o în postare și a glumit spunând că aceasta poate confirma reacția ei.

În realitate, Călin Șerban nu pregătea o cerere în căsătorie. El voia doar să obțină o fotografie romantică alături de partenera sa.

„El, dragul de el, voia doar să facem o poză frumoasă, plină de romantism...”, a explicat artista.

La mai bine de doi ani de la acea vacanță, artista a revenit la imaginile din mai 2024 și a decis să împărtășească amintirea cu cei care o urmăresc. 

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