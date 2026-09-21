 O femeie din Galați a lăsat recenzii negative unui salon de înfrumusețare. Ce a decis instanța după 4 ani
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O femeie din Galați a lăsat recenzii negative unui salon de înfrumusețare. Ce a decis instanța după 4 ani

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O femeie din Galați trebuie să plătească daune morale unui salon de înfrumusețare, după ce a publicat pe Facebook mai multe mesaje și recenzii negative. Clienta a reclamat experiența avută în urma unei proceduri de schimbare a culorii părului, însă conflictul a ajuns în cele din urmă în instanță. După patru ani de procese, judecătorii au stabilit că postările au provocat un prejudiciu de imagine salonului.

Salon
Salon Foto: Arhivă

De la o schimbare de look la un conflict în instanță

Totul a început în urmă cu patru ani, când femeia din Galați s-a prezentat la un salon de înfrumusețare pentru a-și schimba culoarea părului, trecând de la brunet la blond.

Nemulțumită de rezultatul obținut, clienta a început să scrie pe Facebook despre experiența avută. Aceasta a publicat mai multe mesaje și recenzii negative referitoare la salon. În urma postărilor, mai multe femei și-ar fi anulat programările, scrie Observator.

Situația a devenit însă mai complicată. Angajatele salonului au susținut că femeia nu ar fi respectat recomandările primite după procedura de decolorare. Ulterior, clienta ar fi amenințat-o și pe proprietara salonului.

Conflictul dintre cele două părți a ajuns în cele din urmă în fața judecătorilor. Procesul s-a întins pe o perioadă de patru ani, timp în care au fost analizate efectele postărilor publicate pe rețeaua socială.

Femeia trebuie să plătească 8.800 de lei

După patru ani de procese, instanța a stabilit că postările publicate de femeie au produs un prejudiciu de imagine salonului de înfrumusețare.

În urma deciziei, femeia este obligată să achite daune morale în valoare de 8.800 de lei. Mai mult, aceasta trebuie să publice pe Facebook hotărârea judecătorească.

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