Taifunul Dujuan lovește Japonia. Aproape 500 de zboruri au fost anulate, iar două milioane de oameni au fost evacuați

Un taifun puternic se apropie tot mai mult de coasta Pacificului Japoniei, aducând ploi torențiale, vânt puternic și un risc crescut de alunecări de teren în regiunea Kanto și în alte părți din estul Japoniei.

Taifunul Dujuan a lovit Japonia. Foto: X

Agenția Meteorologică Japoneză (JMA) a avertizat că fenomenul meteo violent ar putea crește în intensitate într-un timp extrem de scurt. Experții spun că taifunul Dujuan urmează să treacă prin apropierea zonei metropolitane Tokio. Astfel, aproximativ 500 de zboruri u fost deja anulate.

Japonia, lovită de un taifunul Dujuan

Au fost deja înrgistrate precipitații record în mai multe orașe japoneze. Taifunul Dujuan, al 25-lea taifun din regiune din acest an, se deplasează de-a lungul coastei de est a Japoniei și a declanșat mai multe alerte de evacuare.

Peste 50.000 de gospodării au rămas fără curent și peste 1,9 milioane de persoane au fost evacuate. În Kanagawa, pompierii se tem că o femeie a fost îngropată de vie după ce o alunecare de teren a distrus o casă, în timp ce un bărbat din Chiba a fost dus la spital după ce a rămas blocat în timp ce lucra la curățarea molozului, scrie BBC.

Ploi abundente au inundat deja Insulele Izu și părți ale coastei Pacificului din Japonia, în unele locații înregistrând peste 300 mm de precipitații de sâmbătă, determinând autoritățile să emită avertizare de alunecări de teren cu cel mai înalt nivel pentru orașul Oshima din Insulele Izu, la aproximativ 110 km sud de Tokyo.

Meteorologii au anunțat că vântul bate cu 143 de km/h, rafalele ajungând și la 198 km/h. În sudul. JMA a declarat că ploile torențiale s-ar putea intensifica începând de luni după-amiază, pe măsură ce taifunul se apropie de regiunea Kanto, o zonă care include Tokyo, conform Reutrers.

Aproape 500 de zboruri au fost anulate

Din cauza taifunului Dujuan, aproximativ 500 de zboruri pe aeroporturile Haneda și Narita din Tokyoau fost anulate luni. Unele cercetări sugerează că Japonia a devenit mai expusă furtunilor distructive în ultimele decenii.

Pe măsură ce temperaturile cresc, taifunurile care se formează sunt susceptibile de a deveni, în medie, mai intense. Apele oceanice mai calde înseamnă că furtunile pot acumula mai multă energie, ceea ce duce la viteze mai mari ale vântului. Pentru că o atmosferă mai caldă poate reține mai multă umiditate, aceste furtuni ar putea aduce și precipitații mai abundente.