 Veneția ar putea crește taxa de turism din 2027. Cât vor plăti vizitatorii
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Veneția ar putea crește taxa de turism din 2027. Cât vor plăti vizitatorii

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Veneția analizează posibilitatea de a extinde perioada în care se aplică taxa de acces pentru turiști și de a majora valoarea până la 30 de euro pe zi, a declarat Michele Zuin, consilier pentru buget și taxe în administrația locală. Oficialul consideră că actuala taxă, cuprinsă între 5 și 10 euro, este prea redusă pentru a descuraja fluxul excesiv de vizitatori.

Cresc taxele de turism din Veneția
Cresc taxele de turism din Veneția Foto: Pixabay

Cum va putea fi aplicată taxa

Zuin a precizat pentru publicația Il Gazzettino, citată de Irish Independent, că măsura trebuie discutată cu guvernul italian, subliniind că există chiar propuneri de a ridica taxa la 50 de euro, însă autoritățile locale ar putea opta pentru un plafon de 30 de euro.

Taxa, aplicată exclusiv turiștilor care vizitează orașul fără a rămâne peste noapte, a fost introdusă în 2024, fiind o premieră la nivel mondial. Cei care rezervă din timp plătesc tariful minim, iar copiii sub 14 ani sunt exceptați.

În 2026, taxa a fost activă doar în anumite zile, între 3 aprilie și 26 iulie, în intervalul orar 8:30–16:00. În această perioadă, municipalitatea a încasat peste 5,2 milioane de euro din vânzarea a aproape 680.000 de bilete de acces.

Cum a devenit Veneția primul oraș din lume cu o taxă de acces pentru turiști

Taxa, aplicată exclusiv turiștilor care vizitează Veneția fără a rămâne peste noapte, a fost introdusă în 2024, marcând o premieră la nivel mondial. Autoritățile locale au decis implementarea ei după ani de presiune cauzată de supraturism, fenomen care a afectat infrastructura orașului, calitatea vieții rezidenților și chiar stabilitatea economică a centrului istoric.

Măsura vizează în special vizitatorii de o zi - cei care ajung în oraș dimineața și pleacă seara, fără să contribuie semnificativ la economia locală, dar generând un volum mare de trafic pietonal. Această categorie reprezintă, potrivit municipalității, una dintre principalele surse de aglomerație.

Pentru a gestiona fluxurile, sistemul funcționează pe bază de rezervare prealabilă, iar tariful variază în funcție de perioada aleasă. Cei care își planifică vizita din timp plătesc tariful minim, în timp ce accesul în zilele considerate de vârf poate fi taxat mai ridicat. Copiii sub 14 ani, rezidenții, angajații din oraș și turiștii care au rezervări la hotel sunt exceptați.

Prin această taxă, Veneția încearcă să își protejeze patrimoniul și să descurajeze vizitele spontane în perioadele de maximă aglomerație, orientând turiștii către intervale mai puțin solicitate.

Măsura este parte dintr-o strategie mai amplă de gestionare a supraturismului, un fenomen care a dus în ultimii ani la depopularea centrului istoric și la presiuni constante asupra infrastructurii.

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