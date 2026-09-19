Mirela Vaida a fugit cu soțul la Veneția după 17 ani de mariaj! Ce mesaj i-a transmis vedeta: „Hai că se poate!”

Mirela Vaida și Alexandru Vaida au ales să marcheze într-un mod special 17 ani de căsnicie. Cei doi au plecat într-o escapadă romantică la Veneția, unde au profitat de câteva zile departe de agitația de acasă. Prezentatoarea TV și soțul ei sunt împreună de 21 de ani și au construit o familie numeroasă, având trei copii.

Mirela Vaida, escapadă la Veneția după 17 ani de căsnicie Foto: colaj Click!

Pentru aniversarea celor 17 ani de la căsătorie, Mirela Vaida și partenerul ei au ales unul dintre cele mai cunoscute orașe din Italia. Cei doi au ajuns la Veneția dis-de-dimineață și au avut parte, pentru scurt timp, de un oraș mult mai liniștit decât cel cu care sunt obișnuiți turiștii.

Vedeta a împărtășit cu urmăritorii săi mai multe fotografii din călătorie și a vorbit cu umor despre relația pe care o are cu soțul său. Dacă anii de căsnicie sunt 17, povestea lor de iubire este și mai lungă, deoarece cei doi au fost împreună încă patru ani înainte de a ajunge în fața altarului.

„Dacă mai punem și cei 4 ani de probe, teste, verificări și perioadă de garanție de dinainte, se fac 21 de ani împreună. Soțul meu este, fără îndoială, un erou. Dar nici nu vreau să-i dau toate meritele… Eu cred că i-a și plăcut! Pentru că, una peste alta, cu mine n-a avut timp să se plictisească niciodată. Și nici nu dă semne că ar începe acum”, a mărturisit concurenta de la „Asia Express 2026”.

Mirela Vaida a povestit și cum au descoperit orașul în primele ore ale zilei. Ajunși în jurul orei 7:30, cei doi au avut impresia că au Veneția doar pentru ei, înainte ca străzile și obiectivele turistice să se umple de vizitatori.

„Așa că am fugit până la Veneția să marcăm momentul. Am ajuns pe la 7:30 dimineața și am prins o Veneție aproape goală, liniștită și însorită. Am zis că ce bine am ales și că e orașul numai al nostru. Două ore mai târziu… se umpluseră străduțele, podurile și gondolele de nu mai știai pe unde să te strecori. Am luat-o la pas, am mers de ne-au ieșit ochii, iar acum ne-am retras puțin la refacere”, a adăugat prezentatoarea TV.

Ce planuri au pentru seara aniversară

După plimbările prin oraș, cei doi și-au făcut timp pentru odihnă, însă aniversarea nu s-a încheiat aici. Pentru seara petrecută în Veneția, Mirela Vaida și soțul ei au pregătit două variante diferite de romantism. În timp ce Alexandru Vaida a venit cu ideea unei serenade, vedeta și-a dorit să privească orașul de la înălțime, dintr-un sky bar.

„El mi-a promis o serenadă, eu i-am promis un sky bar. Fiecare cu romantismul lui! Vedem unde ne distrăm mai tare”, a spus Mirela Vaida.

După 17 ani de căsnicie și 21 de ani de relație, vedeta privește cu recunoștință la tot ce a reușit să construiască alături de partenerul său.

În mesajul transmis cu ocazia aniversării, prezentatoarea TV a făcut un bilanț al anilor petrecuți alături de Alexandru Vaida. Cei doi au trecut împreună prin momente frumoase, dar și prin perioade dificile, iar familia lor s-a mărit de-a lungul timpului.

„Au trecut primii 17 ani de căsnicie. 21 de când suntem împreună. Trei copii, mii de întâmplări, bune și rele, râsete, nervi, oboseală, bucurii și o viață construită împreună. Și încă suntem aici. Împreună. Și încă râdem. Hai că se poate! La mulți ani nouă!”, a încheiat ea.