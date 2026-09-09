Mirela Vaida, șocată când și-a revăzut copiii după „Asia Express”: „Nu mai avea doi dinți”

Mirela Vaida a trăit o aventură intensă în „Asia Express 2026”, unde a făcut echipă cu Oana Tomoiagă. Deși emisiunea este difuzată în prezent la Antena 1, filmările s-au încheiat în urmă cu câteva luni, iar vedeta s-a întors, în cele din urmă, acasă, la cei trei copii ai săi.

Cum și-a găsit Mirela Vaida cei trei copii când s-a întors de la „Asia Express” Foto: arhiva Click!

După perioada petrecută departe de familie, Mirela Vaida a povestit cum i-a găsit pe cei mici și ce schimbări au avut loc în casă în perioada în care ea a lipsit.

Cei trei copii au fost încântați de ideea ca mama lor să participe la „Asia Express”, mai ales că erau deja familiarizați cu formatul emisiunii. Singurul care a avut ceva emoții a fost mezinul familiei, în vârstă de 7 ani.

„N-au stat atât de mult să se gândească, dar pentru că noi urmăream înainte episoadele din «Asia Express», când au auzit că vreau să mă duc acolo, au zis: «Mami, o să te vedem în fiecare seară, o să te duci în aventuri!». Singurul care a fost un pic mai sceptic a fost cel mic, pentru că el nu are decât 7 ani și nu a mai fost atât de mult timp despărțit de mine, nici nu are cumva, să zic, experiența celorlalți. Dar a înțeles și el după aceea și s-au descurcat foarte bine și fără mine.

M-am bucurat că am văzut independența lor, puterea lor... și a lor, și a mea cumva, dar și a tăticului! Tăticul a luat în mâini toate atribuțiile, s-a descurcat foarte bine”, a spus Mirela Vaida pentru spynews.ro.

Ce a găsit Mirela Vaida când a ajuns acasă

Reîntâlnirea cu familia a venit însă cu câteva surprize. Vedeta a povestit că cei trei copii s-au schimbat în perioada în care ea a fost plecată, iar casa nu a scăpat nici ea de „urmele” aventurilor celor mici.

„I-am găsit foarte bine. Fiică-mea tunsă până aici, dintr-un păr până aici, și mai avea trei fire ridicate în vârful capului. Ăla mic nu mai avea doi dinți, căzuți natural.

Fiul meu se tunsese singur, avea pe aici niște tăieturi din alea. Am găsit și în cameră dezordine, am găsit și niște lucruri stricate ascunse pe sub pat, dar eu m-am bucurat că lor le-a fost dor de mine, le-a fost dor să le gătesc. Adică în două-trei zile ne-am revenit cu toții și am intrat în ritmul normal, că viața nu stă mult după noi”, ne-a mai zis Mirela Vaida.

În ciuda dezordinii și a micilor „surprize” găsite în locuință, vedeta s-a bucurat că cei mici au reușit să se descurce fără ea și că despărțirea le-a oferit tuturor ocazia să devină mai independenți.

Cu trei copii acasă, conflictele între frați sunt inevitabile. Mirela Vaida a recunoscut că nu reușește de fiecare dată să le rezolve disputele și că, uneori, prima ei reacție este să ridice vocea.

„Păi, de cele mai multe ori nu le gestionez. Iar dacă le gestionez, țip o dată la ei și zic: «Fiecare în camera lui!». După care îmi dau seama că băieții oricum dorm în aceeași cameră, deci iar se duc acolo, iar continuă cearta. (...) Dar eu asta fac: primul și primul lucru, țip. Să știți că nici măcar ei nu mă mai iau în serios, adică nici cu asta nu mai merge!

Trebuie să schimbăm tactica. Până la urmă toți frații se ceartă, cearta este bună, le dezvoltă abilitățile de argument și de luptă, lasă-i în pace!”, a mai zis prezentatoarea.