Dezamăgire uriașă pentru o turistă în Grecia: „Nu pare foarte frumos aici”. Ce a găsit în camera hotelului de 4 stele

În vârstă de 64 de ani, Linda Martin, o turistă originară din Marea Britanie, a sperat că se va bucura de câteva zile de vis atunci când a ales să-și petreacă vacanța în Grecia. Femeia a plătit aproape 2.000 de euro pentru cazare la un resort de patru stele, dar a fost întâmpinată de condiții șocante.

Turista britanică călătorea alături de fiica ei Foto: Adobe Stock

Femeia originară din Cardiff a mers în vacanță în Grecia alături de fiica ei și urmau să petreacă nu mai puțin de nouă zile la un resort, în regim all-inclusive pe insula Kos. Cele două turiste britanice au plătit 1.500 de lire sterline, adică undeva în jur de 1.730 de euro pentru cazare la resortul de patru stele.

Linda Martin își pierduse recent soțul cu care fusese căsătorită vreme de un deceniu, dar atunci când a ajuns la resortul de 4 stele, turista a văzut că acesta arăta „ca o celulă de închisoare”.

A plătit aproape 2.000 de euro pentru vacanța de coșmar

După ce zborul a avut întârziere, Linda și fiica ei au ajuns în jurul orei două dimineața la locul de cazare. Iar problemele au început imediat, deoarece au fost nevoite să-și caute singure camera de cazare.

„Fiica mea mi-a spus: «Nu pare foarte frumos aici», dar eu am zis să ajungem mai întâi în camere. La recepție ni s-a spus că acestea nu sunt în clădirea principală a hotelului, ci în exterior. Ne-au dat cheile și ni s-a spus să ne găsim singure camerele, pe întuneric. Era un complex mare. Ne-am târât valizele pe scări și am trecut cu ele pe lângă găleți cu vomă. Imediat m-am gândit că este un semnal de alarmă, că este dezgustător”, a povestit Linda, conform express.co.uk.

Condițiile din cameră erau șocante

În cele din urmă, cele două și-au găsit camera, dar au fost întâmpinate de condiții precare. Atunci când a văzut cum arată spațiul în care ar fi trebuit să petreacă nouă zile, fiica Lindei a izbucnit în plâns.

„Ne-a lovit o căldură sufocantă, mirosea urât și erau țânțari peste tot. Erau trei paturi de o persoană, tari ca piatra. Camera nu semăna deloc cu fotografiile din broșură. Era degradată. Perdelele nu erau suficient de late, iar camera era murdară”, a spus turista britanică.

Linda a anunțat la recepție că nu poate să stea în hotel și a refuzat oferta de a se muta în apartamentele Executive. Atunci când a dorit să facă o reclamație, ea spune că i s-ar fi oferit o sticlă cu spray împotriva țânțarilor.

Și turiștii români au avut experiențe neplăcute în Grecia

Nu numai cele două turiste britanice au plecat din Grecia dezamăgite de condițiile pe care le-au găsit. În această vară, o româncă care revine periodic în Thassos încă din 2009 a vorbit despre faptul că, după ce a achiziționat bilete pentru o croazieră, atât pentru ea, cât și pentru grupul ei de prieteni, a avut surpriza neplăcută de a vedea că cursa efectivă nu a urmat deloc traseul promis inițial.

După ce turista a vorbit despre experiența ei, un alt român care vizitează adesea insula Thassos și-a împărtășit opiniile.

„Am revenit în Thassos după doi ani, cu amintiri foarte frumoase, însă vacanța de anul acesta ne-a dezamăgit. În multe dintre locurile pe care le-am vizitat, apa nu mai era limpede ca în trecut, ci tulbure și cu valuri. Plajele aveau multe alge, crengi și alte resturi aduse la mal, plajele erau necurățate, chiar și cele din stațiuni, iar pe coasta de vest am întâlnit și meduze, lucru pe care nu îl mai văzusem la vizitele anterioare”, a spus internautul în mediul online.