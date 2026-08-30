 De ce nu e bine să conduci cu rezervorul aproape gol. Greșeala care poate costa scump șoferii
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

De ce nu e bine să conduci cu rezervorul aproape gol. Greșeala care poate costa scump șoferii

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Foarte mulți șoferi obișnuiesc să amâne alimentarea la benzinărie cât mai mult cu putință, până când acul indicelui de combustibil ajunge pe linia roșie. Însă, chiar dacă acest obicei este unul foarte comun, experții spun că poate avea consecințe neașteptate și costisitoare.

Mulți șoferi amână alimentarea la benzinărie
Mulți șoferi amână alimentarea la benzinărie Foto: IStock

Este un obicei comun, dar despre care experții din industria auto spun că ar putea declanșa mai multe defecțiuni la sistemul de alimentare. În timp, componente importante ale acestui sistem pot fi afectate, dacă circulăm des cu foarte puțin combustibil în rezervor.

Potrivit adevarul.ro, șoferii care nu fac acest lucru decât ocazional nu ar trebui să se îngrijoreze din cauza potențialelor defecțiuni. Însă, cei care conduc des cu rezervorul aproape gol se pot confrunta cu probleme.

Ce riscă șoferii care conduc în acest fel

Practic, acest mod de a conduce poate permite pompei să aspire aer, lucru care crește riscul de uzură și supraîncălzire.

Cele mai multe mașini moderne au pompa de combustibil montată în interiorul rezervorului. Aceste pompe au nevoie de un flux constant de combustibil pentru lubrifiere și răcire în timpul funcționării. Atunci când vehiculul rulează cu un nivel extrem de scăzut al combustibilului, pompa poate aspira aer, ceea ce poate provoca supraîncălzire și o uzură mai accentuată, care în cele din urmă poate duce la defectarea pompei”, spun experții de la American Automobile Association (AAA).

Ce distanță mai poate parcurge mașina cu martorul de benzină aprins

Această problemă devine mult mai serioasă atunci când automobilul rămâne complet fără combustibil, iar situația se repetă constant.

Pompa de combustibil se bazează pe carburantul care trece prin ea pentru lubrifiere și răcire. Atunci când combustibilul se termină, pompa se va supraîncălzi și poate fi deteriorată. Dacă un vehicul rămâne în mod repetat fără combustibil, deteriorarea continuă a pompei poate duce la defectarea acesteia”, au explicat și specialiștii de la Delphi Technologies.

După ce martorul de combustibil se aprinde, mașina mai are o rezervă care îi permite să parcurgă o anumită distanță, până când se va opri complet. De obicei, autovehiculul ar mai putea parcurge undeva între 48 și 80 de kilometri, până când va rămâne complet fără combustibil.

Ghid de cumpărături

banner alexandru ciucu png
Detaliul observat de Alexandru Ciucu. Cu cine seamănă, de fapt, fiicele lui și ale Alinei Sorescu Vedete românești
anamaria prodan bebeto instagram jpg
VideoBebeto împlinește 18 ani! Cum a arătat petrecerea de majorat a fiului Anamariei Prodan Vedete românești
image
Sfârșit de vară cu delicii demențiale în bucătărie. Trei rețete românești de final de sezon care te fac „să lingi cratița și pe dosul afumat” adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Cât va costa motorina după 1 septembrie și cât pot economisi șoferii la un plin de carburant adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali i-a anunțat în direct plecarea lui Florin Tănase de la FCSB! Fanatik a aflat echipa: „Se transferă acolo”. Update exclusiv www.fanatik.ro
image
Bancnota veche care poate valora şi 20.000 €. Mai sunt doar câteva exemplare observatornews.ro
image
Un turist a sărit să bată un salvamar, pe plaja din Eforie. Tot acolo, un bărbat a murit înecat joi după ce fusese salvat de trei ori www.antena3.ro
image
Apple pregătește primul iPhone pliabil, dar vine și cu surprize neplăcute pentru utilizatori. Când se lansează noile modele și cât ar putea costa www.gandul.ro
image
Ea este doctorița moartă în accidentul din Târgu Jiu! Traversa strada atunci când a fost lovită de o mașină www.wowbiz.ro
image
Regele Harald al V-lea al Norvegiei s-a stins din viață la 89 de ani www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Ion Țiriac s-a săturat și a luat o decizie categorică, la 87 de ani. Fiul cel mare, implicat direct as.ro
image
Ai dat apartamentul în chirie și locatarul nu plătește întreținerea? Cine răspunde legal în 2026 playtech.ro
image
Pleacă Mamoudou Karamoko de la Dinamo? Andrei Nicolescu, declarație bombă: ”Are discuții de care noi nu știm”. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cât cere Leo de la Roșiori ca să cânte la o nuntă în 2026. Ce tarif are, pentru un program scurt, de 45 de minute, sau pentru toată noaptea www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Cine este, de fapt, Anca Verma, cea mai bogată româncă din lume. A fost închisă pentru spălare de bani, mergea la "întâlniri romantice" cu soțul ei, în pușcărie, îmbrăcată în rochii de lux, iar în prezent locuiește într-un palat cu peste 100 de angajați www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Regina care l-a umilit pe Regele Angliei, culcându-se cu dușmanul lui. Alături de amant, a pornit războiul pentru tron okmagazine.ro
image
Prințesa Ingrid Alexandra, prima femeie moștenitoare a tronului norvegian din ultimii 600 de ani okmagazine.ro
image
#Revoluția din 1989
Cine a dat ordinul de intrare a Armatei în cazărmi în timpul Revoluției din 1989? historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Între otomani și Habsburgi: Destrămarea Ungariei după Bătălia de la Mohacs historia.ro
Euro dolari lei bancnote bani FOTO Shutterstock jpg
Bancnota rară care îți poate aduce 20.000 de euro. Are o valoare istorică importantă Fapt divers
Benzinărie - motorina - combustibil FOTO Mediafax
Motorina scade sub 10 lei de la 1 septembrie?! Cât ajunge litrul și câți bani economisesc șoferii la un plin Național
kos adobestock jpg
Dezamăgire uriașă pentru o turistă în Grecia: „Nu pare foarte frumos aici”. Ce a găsit în camera hotelului de 4 stele Internațional
Meteo - vremea - furtuna si canicula
Cod galben de ploi torențiale, vijelii și caniculă în mai multe zone din România. Harta zonelor afectate Național
Waze - aplicație navigație FOTO Shutterstock
Este legal să folosești alertele de Poliție și radar din Waze? Ce trebuie să știe toți șoferii din România Fapt divers
biserica pexels1 jpeg
Sărbătoarea importantă prăznuită pe 30 august. Ce sfânt este pomenit în calendar și cine își serbează numele Național
loto shutterstock jpg
Rezultate Loto duminică, 30 august 2026.Peste jumătate de milion de euro, în joc la categoria I Național
Cap de dus femeie FOTO Shutterstock jpg
8 lucruri pe care ar trebui să nu le mai ții în baie, potrivit experților Fapt divers
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Flavia Boghiu revine cu pași siguri în politică, după dosarul DNA care i-a ținut cariera pe loc actualitate.net