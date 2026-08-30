De ce nu e bine să conduci cu rezervorul aproape gol. Greșeala care poate costa scump șoferii

Foarte mulți șoferi obișnuiesc să amâne alimentarea la benzinărie cât mai mult cu putință, până când acul indicelui de combustibil ajunge pe linia roșie. Însă, chiar dacă acest obicei este unul foarte comun, experții spun că poate avea consecințe neașteptate și costisitoare.

Mulți șoferi amână alimentarea la benzinărie Foto: IStock

Este un obicei comun, dar despre care experții din industria auto spun că ar putea declanșa mai multe defecțiuni la sistemul de alimentare. În timp, componente importante ale acestui sistem pot fi afectate, dacă circulăm des cu foarte puțin combustibil în rezervor.

Potrivit adevarul.ro, șoferii care nu fac acest lucru decât ocazional nu ar trebui să se îngrijoreze din cauza potențialelor defecțiuni. Însă, cei care conduc des cu rezervorul aproape gol se pot confrunta cu probleme.

Ce riscă șoferii care conduc în acest fel

Practic, acest mod de a conduce poate permite pompei să aspire aer, lucru care crește riscul de uzură și supraîncălzire.

„Cele mai multe mașini moderne au pompa de combustibil montată în interiorul rezervorului. Aceste pompe au nevoie de un flux constant de combustibil pentru lubrifiere și răcire în timpul funcționării. Atunci când vehiculul rulează cu un nivel extrem de scăzut al combustibilului, pompa poate aspira aer, ceea ce poate provoca supraîncălzire și o uzură mai accentuată, care în cele din urmă poate duce la defectarea pompei”, spun experții de la American Automobile Association (AAA).

Ce distanță mai poate parcurge mașina cu martorul de benzină aprins

Această problemă devine mult mai serioasă atunci când automobilul rămâne complet fără combustibil, iar situația se repetă constant.

„Pompa de combustibil se bazează pe carburantul care trece prin ea pentru lubrifiere și răcire. Atunci când combustibilul se termină, pompa se va supraîncălzi și poate fi deteriorată. Dacă un vehicul rămâne în mod repetat fără combustibil, deteriorarea continuă a pompei poate duce la defectarea acesteia”, au explicat și specialiștii de la Delphi Technologies.

După ce martorul de combustibil se aprinde, mașina mai are o rezervă care îi permite să parcurgă o anumită distanță, până când se va opri complet. De obicei, autovehiculul ar mai putea parcurge undeva între 48 și 80 de kilometri, până când va rămâne complet fără combustibil.