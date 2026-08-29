 Descoperire arheologică spectaculoasă în Egipt. Ce au găsit specialiștii într-un mormânt vechi de 4.000 de ani
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Descoperire arheologică spectaculoasă în Egipt. Ce au găsit specialiștii într-un mormânt vechi de 4.000 de ani

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Un mormânt vechi de aproximativ 4.000 de ani a fost descoperit în Egipt, în necropola Bubasteion din Saqqara. Mormântul datează din perioada Regatului Vechi și ar fi aparținut unui înalt demnitar egiptean de la acea perioadă.

Un mormânt de 4.000 de ani a fost găsit în Egipt
Un mormânt de 4.000 de ani a fost găsit în Egipt Foto: Pixabay

Mormântul are o vechime de aproximativ 4.000 de ani și a fost descoperit de către arheologi în necropola Bubasteion din Saqqara, în regiunea Giza. Situl se află chiar la vest de Cairo iar, potrivit experților, mormântul descoperit recent ar data din Perioada Regatului Vechi (2.686 î.Hr. - 2.181 î.Hr.).

Ministerul Egiptean pentru Turism şi Antichităţi a precizat faptul că acest mormânt ar fi aparținut unui înalt demnitar egiptean pe nume Sekhentyu-Ptah. Atât obiectele funerare găsite în mormânt, dar și inscripțiile hieroglifice de pe ușa falsă a mormântului enumeră titlurile pe care defunctul le-a deținut în timpul vieții.

Un mormânt de 4.000 de ani a fost descoperit în Egipt

În timpul vieții, Sekhentyu-Ptah a deținut mai multe funcții importante, fiind un demnitar important în Egiptul acelor vremuri. Mai precis, el a deținut titluri oficiale precum şambelan regal, supraveghetor al tuturor lucrărilor regelui, păstrător al secretelor ordinelor regale, preot al zeiţei Maat şi, nu în ultimul rând, supraveghetor al scribilor.

Arheologii au găsit mai multe obiecte funerare în fața ușii false, cum ar fi o masă pentru ofrande, un vas pentru purificare şi un ulcior din alabastru.

Mormântul aparținea unui demnitar important

În Egiptul Antic, ușile false le imitau perfect pe cele reale, doar că nu permiteau trecerea. Practic, ele erau portaluri simbolice între lumea celor vii și lumea morților. Pe această ușă au fost descoperite inscripții care menționau numele și funcțiile defunctului.

Obiectele găsite în mormânt permit arheologilor să înțeleagă mai bine practicile funerare din Egiptul Antic al acelor vremuri. Potrivit informațiilor de la Xinhua, arheologii au mai descoperit și o rețea de puțuri funerare interconectate, unde se aflau mai multe morminte.

De asemenea, trei sarcofage sigilate din piatră au fost scoase la lumină, împreună cu o statuetă din lemn în formă de şoim.

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