 Fragment de dronă, descoperit în mare la Eforie Nord. O turistă a scos obiectul din apă și l-a abandonat lângă salvamari
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Fragment de dronă, descoperit în mare la Eforie Nord. O turistă a scos obiectul din apă și l-a abandonat lângă salvamari

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Litoralul românesc este în alertă după ce un fragment de dronă a fost descoperit în apă, pe plaja de la Eforie Nord. Obiectul a fost observat de către o turistă care l-a scos din apă și l-a aruncat sub foișorul salvamarilor.

Un fragment de dronă a fost găsit la Eforie Nord
Un fragment de dronă a fost găsit la Eforie Nord Foto: Shutterstock

În cele din urmă, salvamarii au observat fragmentul de dronă și au alertat imediat autoritățile. La fața locului au ajuns rapid anchetatorii, care au preluat fragmentul și deja încearcă să-i stabilească proveniența. La acest moment nu se știe dacă drona ar fi avut și materiale explozibile.

Nenumărați turiști se află în această perioadă la Eforie Nord, iar, potrivit Antena 3 CNN, gradul de ocupare este de 95%. Datorită numărului ridicat de turiști care se află la acest moment pe litoral, prezența unui fragment de dronă pe litoral reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare pentru autorități.

Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja de la Eforie Nord

Din păcate, acesta nu este singurul fragment de dronă care a ajuns pe litoralul românesc în această perioadă. Chiar în cursul zilei de miercuri, la Olimp, o altă bucată de dronă a fost identificată pe plajă. Resturile au fost detonate chiar printre șezlonguri de către autorități.

Autoritățile cer românilor să nu atingă obiecte suspecte, mai ales resturi de dronă.

„În cazul în care descoperiți un obiect plutitor sau resturi ce par a proveni dintr-o dronă ori dintr-o aeronavă de mici dimensiuni, pe plajă, pe mare, pe câmp sau în orice alt loc, vă rugăm să nu le atingeți și să nu le mutați, întrucât ar putea conține explozibil. Îndepărtați-vă la o distanță sigură și anunțați de îndată autoritățile, apelând numărul unic de urgență 112”, a declarat Daniel Nistor, purtător de cuvânt al MApN.

O tragedie a avut loc la Eforie Nord

Un alt incident tensionat a avut loc la Eforie Nord în această perioadă, iar această situație s-a soldat cu o tragedie de proporții. Deși a fost avertizat în repetate rânduri de către salvamari să nu mai intre în apă, un bărbat în vârstă de 68 de ani a intrat în mare de trei ori.

El a fost salvat de salvamari de fiecare dată, dar, după ce a intrat în apă pentru a patra oară, și-a pierdut viața.

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