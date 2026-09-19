Doi turiști italieni au fost uimiți după ce au vizitat Salina Turda. Ce i-a impresionat

Salina Turda este una dintre cele mai atractive destinații turistice din țara noastră, iar doi turiști italieni care au sosit aici au fost impresionați de acest loc superb. Dimensiunea spectaculoasă și amenajările din interior i-au uimit pe cei doi vizitatori.

România este un adevărat cufăr de comori atunci când vine vorba despre potențialul turistic, iar de acest lucru se conving deja și tot mai mulți turiști veniți de dincolo de hotare. Recent, doi italieni au ajuns la Salina Turda și au fost profund impresionați de locul pe care l-au descoperit.

Italienii au filmat experiența din salină, iar postările făcute de cei doi au devenit rapid virale în mediul online. Turiștii au descris vastul spațiu subteran ca fiind unul „labirintic” și au vorbit și despre aerul răcoros și atmosfera impresionantă din interiorul salinei.

Doi turiști italieni au fost impresionați de Salina Turda

Cu toate acestea, cei doi turiști au fost de-a dreptul uimiți atunci când au aflat că în interiorul salinei există zone speciale dedicate distracției și activităților de relaxare. La aproximativ 112 de metri sub pământ, cei doi italieni au descoperit mese de biliard și chiar un teren de mini-golf.

Pentru cei doi, faptul că spațiul sălii a fost amenajat în acest fel a fost o adevărată surpriză la care nu s-ar fi așteptat niciodată.

Investițiile în salină continuă

În cele din urmă, turul celor doi turiști italieni a continuat către o altă zonă spectaculoasă din Salina Turda. Acolo, ei au descoperit un întreg lac subteran și chiar și mai multe bărci. Peisajul spectaculos i-a făcut să se gândească imediat la universul „Harry Potter”.

În ultimii ani, aproximativ 70% dintre turiștii care au ajuns la Salina Turda au fost din afara țării. Iar autoritățile locale deja au anunțat un proiect de extindere în valoare de 25 de milioane de euro, finanțat din fonduri europene.

Prin intermediul acestui proiect, Mina Iosif ar urma să fie redeschisă, un tunel de legătură cu Mina Terezia ar urma să fie amenajat, ar fi instalate ascensoare panoramice și baza de tratament ar fi modernizată.