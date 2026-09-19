 Țara de lângă România care este surpriza turismului european. A depășit Grecia și Irlanda la creșterea numărului de turiști
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Țara de lângă România care este surpriza turismului european. A depășit Grecia și Irlanda la creșterea numărului de turiști

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Prima jumătate a anului 2026 a însemnat o creștere de aproximativ 3% a numărului de turiști care au ajuns în Europa. Cu toate acestea, parțial din cauza căldurii extreme, numărul de sosiri din Europa de Vest a scăzut. Cea mai mare creștere, însă, a fost înregistrată de o țară cu totul surprinzătoare.

Tot mai mulți turiști ajung în Republica Moldova
Tot mai mulți turiști ajung în Republica Moldova Foto: IStock

Prima jumătate a anului 2026 a fost una bună pentru turism, în ciuda scăderii numărului de sosiri din Europa de Vest. La polul opus a fost o țară chiar de lângă România, care a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de turiști sosiți. Mai precis, este vorba despre Republica Moldova, care are un avans de 25% în prima jumătate a anului.

În același timp, țări precum Grecia și Irlanda au înregistrat o creștere de numai 15%, potrivit informațiilor de la Euronews. Experții de la UN Tourism au publicat în „World Tourism Barometer” („Barometru al Turismului Mondial”) faptul că turismul internațional a crescut cu doar 0,4% în prima jumătate a acestui an.

Tot mai mulți turiști ajung în Republica Moldova

Între lunile ianuarie și iunie din acest an, nu mai puțin de 350 de milioane de turiști internaționali au vizitat Europa. Însă, creșterea nu a fost una uniformă, potrivit experților în turism.

Practic, regiunea mediteraneană și Europa Centrală și de Est au înregistrat o creștere de aproximativ 4%. În același timp, în Europa de Nord s-a înregistrat un avans de numai 3%. Europa de Vest a fost regiunea unde s-a consemnat o scădere de 1%, din cauza valurilor de căldură.

Tot mai puțini turiști merg în Orientul Mijlociu

Dincolo de hotarele Europei, situația turistică a fost una mult mai complicată. Orientul Mijlociu a consemnat o scădere cu 22% a numărului de sosiri, în timp ce în Asia de Sud a fost o scădere de 5%. Lucrurile nu au stat bine nici în Asia de Sud-Est, unde scăderea a fost de numai 1%.

Însă, la nivel global, Republica Moldova a avut o creștere impresionantă a numărului de turiști. Cele mai mari creșteri au fost consemnate în El Salvador (+37%), Paraguay (+34%) și în Bhutan (+31%).

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