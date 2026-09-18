 „Doar cine nu vrea, nu face”. Un muncitor din Nepal a devenit viral pe după ce și-a numărat banii câștigați în România
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„Doar cine nu vrea, nu face”. Un muncitor din Nepal a devenit viral pe după ce și-a numărat banii câștigați în România

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Un tânăr din Nepal a devenit viral în mediul online după ce s-a filmat în timp ce-și numără banii câștigați în România. Internauții din țara noastră au discutat despre veniturile pe care muncitorii străini care ajung în țara noastră le pot avea, dacă muncesc suficient de mult.

În trecut, mulți români alegeau să plece din țară în căutarea unui trai mai bun. Acum, țara noastră a devenit destinația unde oameni din toată lumea vin în căutarea unei vieți mai bune. Iar un tânăr nepalez s-a filmat în timp ce stătea în pat și număra, vizibil bucuros, banii pe care i-a câștigat în România.

Potrivit informațiilor de la adevarul.ro, internauții care au vizionat videoclipul postat inițial pe TikTok au estimat că ar fi vorba despre suma de aproximativ 7.000 de lei.

În România se fac bani. Doar cine nu vrea, nu face”, a fost mesajul cu care videoclipul a fost distribuit apoi și pe platforma de socializare Reddit.

Videoclipul a devenit viral pe internet

Mulți dintre internauții care au vizionat videoclipul au privit situația cu simpatie și au comparat cazul tânărului nepalez cu cel al nenumăraților români care au plecat dincolo de hotare de-a lungul anilor.

„Bravo lui! Ăia sunt bani munciți!”, a scris un internaut român care a vizionat videoclipul.

Un alt internaut din țara noastră a spus că se bucură că muncitorii din afară reușesc să câștige bani aici și să-și îmbunătățească viața.

Tânărul are aproximativ 7.000 de lei în jur

În Nepal, salariul lunar mediu brut este de aproximativ 32.000 de rupii nepaleze, adică echivalentul a aproximativ 234 de dolari. Sau, pentru a pune lucrurile în perspectivă, este vorba despre suma de aproximativ 1.060 de lei.

Practic, suma pe care nepalezul o are pe patul din videoclip este echivalentul a aproximativ șase salarii medii lunare din Nepal. Cu toate acestea, în videoclip nu sunt prezentate detalii despre perioada în care banii au fost câștigați.

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