 Satul superb care astăzi este aproape pustiu. Doar o singură persoană a rămas aici
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Satul superb care astăzi este aproape pustiu. Doar o singură persoană a rămas aici

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Nu numai România se confruntă cu problema depopulării din mediul rural. Chiar în apropiere de țara noastră, în Serbia, există un loc de o frumusețe rară unde, cu numai câteva decenii în urmă, era populat de mai multe familii. Astăzi, acest sat superb este aproape abandonat complet.

Satul este aproape pustiu
Satul este aproape pustiu Foto: Shutterstock

Cei care ajung în Serbia pot fi uimiți de frumusețea naturii din jurul satului Zabrđe. Însă, acest loc care era, cândva, populat de mai multe familii, acum este aproape abandonat complet. De-a lungul anilor, locuitorii satului nu au mai putut face față lipsei infrastructurii și a oportunităților, iar satul și-a pierdut aproape toți locuitorii.

În ziua de astăzi, singurul locuitor rămas în sat este Rodoljub Janković, iar în jurul lui se află o mulțime de case abandonate și drumuri care se degradează rapid. Drumul către sat este unul dificil, iar izolarea satului a fost unul dintre factorii care au dus la depopularea acestuia.

Satul este aproape pustiu

Mai mult decât atât, satul se află la o altitudine ridicată, iar terenul din jur nu este propice pentru agricultură. Cu ani în urmă, cei mai mulți locuitori din sat țineau animale, iar în urmă cu 15-20 de ani, satul s-a lovit de o situație neașteptată.

Numărul femeilor a devenit foarte redus, iar generația tânără a ales să plece. Astăzi, satul Zabrđe este aproape pustiu, iar puțini oameni își mai amintesc de el, potrivit Blic.

Cazuri similare există și în România

Desigur, cazuri precum cel al satului Zabrđe există și în România. De exemplu, în satul Rătez, din județul Gorj, nu mai trăiesc astăzi decât 20 de oameni. Edilul a spus că a făcut orice pentru a atrage locuitori, dar satul continuă să se depopuleze.

Situația din Rătez este atât de gravă încât nu mai există niciun magazin în sat, iar cel mai apropiat medic se află la șapte kilometri.

Noi am încercat să-i atragem și pe partea turistică. În rest, ca activități economice, în afară de agricultură, nu se poate face nimic, pentru că zona este cu un pic de deal, propice pomilor, viței de vie. În trecut, Rătezul era renumit pentru podgoriile de vie, chiar domnitorii românești veneau să-și ia vin din zona noastră. Cred că unele sate vor rămâne goale”, a spus edilul din Rătez, conform Digi24.

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